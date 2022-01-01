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Англия. Чемпионшип
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Бристоль Сити
Расписание
€ 57 млн
Бристоль Сити - расписание матчей
Бристоль
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Эштон Гэйт
Сайт:
http://www.bcfc.co.uk/
Тренер:
Рой Ходжсон
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
15.09 | 21:45
Бристоль Сити
- : -
Линкольн
18.09 | 22:00
Бристоль Сити
- : -
Уотфорд
10.10 | 14:30
Чарльтон
- : -
Бристоль Сити
13.10 | 21:45
Бристоль Сити
- : -
Блэкберн
17.10 | 17:00
Бристоль Сити
- : -
Шеффилд Юнайтед
24.10 | 17:00
Сток Сити
- : -
Бристоль Сити
31.10 | 18:00
Болтон
- : -
Бристоль Сити
04.11 | 23:00
Бристоль Сити
- : -
Вулверхэмптон
07.11 | 15:30
Бристоль Сити
- : -
Норвич Сити
21.11 | 18:00
Мидлсбро
- : -
Бристоль Сити
24.11 | 22:45
Бристоль Сити
- : -
Рексхэм
28.11 | 18:00
Вест Бромвич
- : -
Бристоль Сити
05.12 | 15:30
Бристоль Сити
- : -
Суонси
09.12 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Бристоль Сити
12.12 | 18:00
Вест Хэм
- : -
Бристоль Сити
19.12 | 15:30
Бристоль Сити
- : -
Кардифф
26.12 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Бристоль Сити
29.12 | 22:45
Бристоль Сити
- : -
Сток Сити
01.01 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Вест Хэм
16.01 | 18:00
Шеффилд Юнайтед
- : -
Бристоль Сити
23.01 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Болтон
27.01 | 22:45
Вулверхэмптон
- : -
Бристоль Сити
30.01 | 18:00
Норвич Сити
- : -
Бристоль Сити
06.02 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Мидлсбро
13.02 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Саутгемптон
16.02 | 22:45
Блэкберн
- : -
Бристоль Сити
20.02 | 18:00
Уотфорд
- : -
Бристоль Сити
27.02 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Чарльтон
02.03 | 22:45
Бристоль Сити
- : -
Бирмингем Сити
06.03 | 18:00
Миллуолл
- : -
Бристоль Сити
13.03 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Вест Бромвич
16.03 | 22:45
Суонси
- : -
Бристоль Сити
20.03 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
03.04 | 17:00
Кардифф
- : -
Бристоль Сити
06.04 | 21:45
Линкольн
- : -
Бристоль Сити
10.04 | 17:00
Бристоль Сити
- : -
Бернли
17.04 | 17:00
Портсмут
- : -
Бристоль Сити
21.04 | 21:45
Бристоль Сити
- : -
Престон
24.04 | 17:00
Бристоль Сити
- : -
Дерби Каунти
01.05 | 14:30
Рексхэм
- : -
Бристоль Сити
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