Малафеев прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Положительно оцениваю переход Никиты в английский футбол. Знаю, что у нас в России очень много поклонников не только АПЛ, но и Чемпионшипа. Допускаю, что внимание к чемпионату и к самой команде «Бристоль» с приходом Хайкина только увеличится.

Никите 27 лет — это хороший возраст для вратаря. К тому же у него есть опыт игры в норвежском чемпионате с «Будe-Глимт», который проявил себя в еврокубках. Насколько я понимаю, в «Бристоль» его взяли первым номером в связи с уходом основного голкипера в АПЛ. Звучит неплохо: значит, есть варианты остаться и развиваться в английском футболе.

Хайкин — вратарь хорошего уровня с опытом игры в Европе. Вряд ли он потеряется на уровне Чемпионшипа в крепкой команде. Сомневаюсь, что на него будет оказываться какое-то давление, так как его новый клуб не решает больших задач. Значит, у него будет достаточно времени на адаптацию. Будем верить, что Никита сможет проявить себя», — сказал Малафеев.

Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».

Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.

Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

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