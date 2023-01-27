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    Малафеев прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»

    Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

    «Положительно оцениваю переход Никиты в английский футбол. Знаю, что у нас в России очень много поклонников не только АПЛ, но и Чемпионшипа. Допускаю, что внимание к чемпионату и к самой команде «Бристоль» с приходом Хайкина только увеличится.

    Никите 27 лет — это хороший возраст для вратаря. К тому же у него есть опыт игры в норвежском чемпионате с «Будe-Глимт», который проявил себя в еврокубках. Насколько я понимаю, в «Бристоль» его взяли первым номером в связи с уходом основного голкипера в АПЛ. Звучит неплохо: значит, есть варианты остаться и развиваться в английском футболе.

    Хайкин — вратарь хорошего уровня с опытом игры в Европе. Вряд ли он потеряется на уровне Чемпионшипа в крепкой команде. Сомневаюсь, что на него будет оказываться какое-то давление, так как его новый клуб не решает больших задач. Значит, у него будет достаточно времени на адаптацию. Будем верить, что Никита сможет проявить себя», — сказал Малафеев.

    • Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
    • Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
    • Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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