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    Хайкин прокомментировал переход в «Бристоль Сити»

    Российский вратарь Никита Хайкин прокомментировал свой переход в «Бристоль Сити».

    «Я всегда хотел вернуться в Англию, поэтому я очень счастлив быть здесь.

    Условия здесь просто фантастические, и я рад, что смогу воспользоваться ими по максимуму. Хотел бросить себе вызов и поиграть в сильной лиге. Хочу выложиться на сто процентов», – сказал Хайкин.

    • Хайкин выступал за молодежные клубы «Челси», «Портсмута» и «Рединга».
    • Последним его клубом был норвежский «Буде-Глимт».
    • «Бристоль Сити» занимает 17-е место в Чемпионшипе.

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    Источник: сайт «Бристоль Сити»

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    25.01.2023 23:31
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