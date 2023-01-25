Хайкин прокомментировал переход в «Бристоль Сити»

Российский вратарь Никита Хайкин прокомментировал свой переход в «Бристоль Сити».

«Я всегда хотел вернуться в Англию, поэтому я очень счастлив быть здесь.

Условия здесь просто фантастические, и я рад, что смогу воспользоваться ими по максимуму. Хотел бросить себе вызов и поиграть в сильной лиге. Хочу выложиться на сто процентов», – сказал Хайкин.

Хайкин выступал за молодежные клубы «Челси», «Портсмута» и «Рединга».

Последним его клубом был норвежский «Буде-Глимт».

«Бристоль Сити» занимает 17-е место в Чемпионшипе.

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