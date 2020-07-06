Терри может возглавить «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» рассматривает вариант с приглашением Джона Терри на пост главного тренера команды.

Безвыигрышная серия команды в Чемпионшипе достигла девяти матчей, вследствие чего был уволен Ли Джонсон и теперь экс-капитан «Челси» может его заменить.

Терри сейчас входит в тренерский штаб «Астон Виллы», самостоятельного опыта работы он не имеет.

«Бристоль Сити» по итогам 41 тура занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.