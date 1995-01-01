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    Терри может возглавить «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» рассматривает вариант с приглашением Джона Терри на пост главного тренера команды.

    Безвыигрышная серия команды в Чемпионшипе достигла девяти матчей, вследствие чего был уволен Ли Джонсон и теперь экс-капитан «Челси» может его заменить.

    Терри сейчас входит в тренерский штаб «Астон Виллы», самостоятельного опыта работы он не имеет.

    «Бристоль Сити» по итогам 41 тура занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Источник: Football Insider

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