В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон»

Только в Эвертоне Хайкин был сидел вечно на банке за спиной Пикфорда, а в Бристоле наверняка будет играть в основе, в этом и вся разница. Переходить как Лунев чтобы вечно полировать лавку?
Журналист BBC Sport Боб Ховард прокомментировал переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».
«В Англии до последнего думали, что Хайкин окажется в «Эвертоне», но после увольнения Фрэнка Лэмпарда этот трансфер невозможен.
Не понимаю выбор российского вратаря в пользу «Бристоля», эта команда борется за выживание в Чемпионшипе. Как после стабильной игры в еврокубках можно выбрать аутсайдера первой лиги?
Надеюсь, что россиянин хорошо себя проявит и перейдет в команду уровнем выше. Ему 27 лет — отличный возраст для голкипера. Он способен играть в основе лидера Чемпионшипа и середняка АПЛ. Хайкина знают в Англии, но он точно не преемник Акинфеева, за которым охотились «МЮ» и «Арсенал».
Желаю Хайкину построить хорошую карьеру в Англии. У российских вратарей отличная школа, поэтому через полсезона хотелось бы увидеть этого вратаря в клубе, который борется за участие в еврокубках», — сказал Ховард.
- Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
- Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
- Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
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