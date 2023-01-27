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В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон»

27 января 2023, 12:04
1

Журналист BBC Sport Боб Ховард прокомментировал переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«В Англии до последнего думали, что Хайкин окажется в «Эвертоне», но после увольнения Фрэнка Лэмпарда этот трансфер невозможен.

Не понимаю выбор российского вратаря в пользу «Бристоля», эта команда борется за выживание в Чемпионшипе. Как после стабильной игры в еврокубках можно выбрать аутсайдера первой лиги?

Надеюсь, что россиянин хорошо себя проявит и перейдет в команду уровнем выше. Ему 27 лет — отличный возраст для голкипера. Он способен играть в основе лидера Чемпионшипа и середняка АПЛ. Хайкина знают в Англии, но он точно не преемник Акинфеева, за которым охотились «МЮ» и «Арсенал».

Желаю Хайкину построить хорошую карьеру в Англии. У российских вратарей отличная школа, поэтому через полсезона хотелось бы увидеть этого вратаря в клубе, который борется за участие в еврокубках», — сказал Ховард.

  • Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
  • Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
  • Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Эвертон Бристоль Сити Хайкин Никита
Комментарии (1)
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Hoahin
1674811429
Только в Эвертоне Хайкин был сидел вечно на банке за спиной Пикфорда, а в Бристоле наверняка будет играть в основе, в этом и вся разница. Переходить как Лунев чтобы вечно полировать лавку?
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