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    В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон»

    Журналист BBC Sport Боб Ховард прокомментировал переход вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

    «В Англии до последнего думали, что Хайкин окажется в «Эвертоне», но после увольнения Фрэнка Лэмпарда этот трансфер невозможен.

    Не понимаю выбор российского вратаря в пользу «Бристоля», эта команда борется за выживание в Чемпионшипе. Как после стабильной игры в еврокубках можно выбрать аутсайдера первой лиги?

    Надеюсь, что россиянин хорошо себя проявит и перейдет в команду уровнем выше. Ему 27 лет — отличный возраст для голкипера. Он способен играть в основе лидера Чемпионшипа и середняка АПЛ. Хайкина знают в Англии, но он точно не преемник Акинфеева, за которым охотились «МЮ» и «Арсенал».

    Желаю Хайкину построить хорошую карьеру в Англии. У российских вратарей отличная школа, поэтому через полсезона хотелось бы увидеть этого вратаря в клубе, который борется за участие в еврокубках», — сказал Ховард.

    • Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
    • Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
    • Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1352

      Hoahin 29 минут назад

      Только в Эвертоне Хайкин был сидел вечно на банке за спиной Пикфорда, а в Бристоле наверняка будет играть в основе, в этом и вся разница. Переходить как Лунев чтобы вечно полировать лавку?

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