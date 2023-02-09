Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о решении голкипера Никиты Хайкина покинуть «Буде-Глимт» и перейти в «Бристоль Сити».

«Общался с Хайкиным после его перехода в «Бристоль Сити». Такое решение достойно уважения, потому что уйти из тепличных условий и начать заново доказывать – сложно.

Как говорит Никита, это другая страна, атмосфера, менталитет. Ему там интересно. Хочу пожелать, чтобы у Хайкина все сложилось.

Усложнил ли переход в английский клуб вызов в сборную? Эту тему пока не обсуждали», – заявил Кафанов.

Контракт Хайкина с английским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Бристоль Сити» идет на 17-м месте в Чемпионшипе. Команда пропустила 39 голов в 29 турах.

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