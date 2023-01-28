Кафанов: «Буду приводить Хайкина в пример другим вратарям»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал переход голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

«Есть такое выражение «поздний футболист». Никита, по большому счeту, играет в футбол только два года первым номером. Я думаю, он ещe не наигрался. После Норвегии можно сказать, что он не зря столько лет посвятил себя футболу и уже крепко стоит на ногах.

Пример его карьеры можно привести молодым начинающим вратарям, которые попадают во взрослый футбол, в команду мастеров. До 25 лет у него ничего не получалось – он объездил очень много команд в разных странах, был на просмотрах, но его не оставляли. Он руки не опускал, продолжал верить, что сможет играть, искал свою команду, где сумеет реализовать свои возможности.

Я буду приводить его в пример вратарям – как надо проявлять характер в спорте, и доказывать свою состоятельность», – сказал Кафанов.

Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».

Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.

Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

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