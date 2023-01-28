Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафанов: «Буду приводить Хайкина в пример другим вратарям»

    Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал переход голкипера Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

    «Есть такое выражение «поздний футболист». Никита, по большому счeту, играет в футбол только два года первым номером. Я думаю, он ещe не наигрался. После Норвегии можно сказать, что он не зря столько лет посвятил себя футболу и уже крепко стоит на ногах.

    Пример его карьеры можно привести молодым начинающим вратарям, которые попадают во взрослый футбол, в команду мастеров. До 25 лет у него ничего не получалось – он объездил очень много команд в разных странах, был на просмотрах, но его не оставляли. Он руки не опускал, продолжал верить, что сможет играть, искал свою команду, где сумеет реализовать свои возможности.

    Я буду приводить его в пример вратарям – как надо проявлять характер в спорте, и доказывать свою состоятельность», – сказал Кафанов.

    • Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
    • Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
    • Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Малафеев прокомментировал переход Хайкина в «Бристоль»
    В Англии объяснили, почему Хайкин не перешел в «Эвертон» 1
    Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11