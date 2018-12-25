1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Сити» – с «Бернли»

Ну пройдут МЮ, Эвертон, Шпоры, МС, Челси, Уотфорд и Святые короче говоря кубок увезет команда из вышки и скорее всего кто-то из Манчестера или Лондона
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии:
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
«Миллуол» – «Эвертон»
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» – «Бернли»
«Челси» – «Лутон»/«Шеффилд Уэнсдэй»
«Ньюкасл»/«Блэкберн» – «Уотфорд»
«Акрингтон» – «Дреби»/«Саутгемптон»
«Шрусбери»/«Сток Сити» – «Вулверхэмптон»
«Брайтон» – «Вест Бромвич»
«Брситоль Сити» – «Бостон»
«Донкастер» – «Олдхэм»
«Портсмут» – КПР
«Мидлсбро» – «Ньюпорт»
«Барнет» – «Брентфорд»
«Суонси» – «Джиллингем»
«Уимблдон» – «Вест Хэм»