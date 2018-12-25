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    1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Сити» – с «Бернли»

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии:

    «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»

    «Миллуол» – «Эвертон»

    «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»

    «Манчестер Сити» – «Бернли»

    «Челси» – «Лутон»/«Шеффилд Уэнсдэй»

    «Ньюкасл»/«Блэкберн» – «Уотфорд»

    «Акрингтон» – «Дреби»/«Саутгемптон»

    «Шрусбери»/«Сток Сити» – «Вулверхэмптон»

    «Брайтон» – «Вест Бромвич»

    «Брситоль Сити» – «Бостон»

    «Донкастер» – «Олдхэм»

    «Портсмут» – КПР

    «Мидлсбро» – «Ньюпорт»

    «Барнет» – «Брентфорд»

    «Суонси» – «Джиллингем»

    «Уимблдон» – «Вест Хэм»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 01:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2865

      Skull_Boy 46 минут назад

      Ну пройдут МЮ, Эвертон, Шпоры, МС, Челси, Уотфорд и Святые короче говоря кубок увезет команда из вышки и скорее всего кто-то из Манчестера или Лондона

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