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    Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити»

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о том, что вратарь Никита Хайкин продолжит карьеру в Чемпионшипе.

    • Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
    • Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
    • Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.

    «Переход Хайкина в Чемпионшип – правильное решение. Это старт для дальнейшей карьеры.

    Уверен, Хайкин должен играть. Будет игровая практика, всe остальное зависит от него», – заявил Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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