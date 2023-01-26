Семин оценил решение Хайкина перейти в «Бристоль Сити»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин высказался о том, что вратарь Никита Хайкин продолжит карьеру в Чемпионшипе.
- Россиянин в среду подписал контракт с «Бристоль Сити».
- Он перешел из «Буде-Глимта» в качестве свободного агента.
- Соглашение Хайкина с английским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Переход Хайкина в Чемпионшип – правильное решение. Это старт для дальнейшей карьеры.
Уверен, Хайкин должен играть. Будет игровая практика, всe остальное зависит от него», – заявил Сeмин.
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Источник: «Чемпионат»