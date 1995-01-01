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    Кубок Англии. «Эвертон» прошел «Тоттенхэм» в матче с девятью голами, «Лестер» вырвал победу над «Брайтоном»

    «Эвертон» добился волевой победы над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Кубка Англии. Дубль оформил игрок гостей Дэвинсон Санчес.

    В другой встрече «Лестер» переиграл «Брайтон». Аутсайдер АПЛ «Шеффилд Юнайтед» прошел клуб Чемпионшипа «Бристоль Сити».

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Лестер – Брайтон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ихеначо, 90+4.

    Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Шарп, 66 (с пенальти).

    Удаления: нет – Моусон, 65.

    Эвертон – Тоттенхэм – 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

    Голы: 0:1 – Санчес, 3; 1:1 – Калверт-Льюин, 36; 2:1 – Ришарлисон, 38; 3:1 – Сигурдссон, 43 (с пенальти); 3:2 – Ламела, 45+3; 3:3 – Санчес, 57; 4:3 – Ришарлисон, 68; 4:4 – Кейн, 83; 5:4 – Бернард, 97.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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