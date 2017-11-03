«Зенит»: «Делегат УЕФА не поднимал вопроса о расизме в матче против «Русенборга»

Пресс-служба «Зенита» объяснила позицию клуба по ситуации с актами расизма со стороны российских болельщиков в матче 4-го тура Лиги Европы против «Русенборга» (1:1).

«Информация о проявлении расизма на матче со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности: на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, и случаи взаимных провокаций также не были отмечены», – сказал представитель клуба.

Ранее появилась информация об избиении болельщиками «Зенита» работника стадиона в Тронхейме. Начальник службы безопасности арены опроверг эту версию.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга выступил с официальным заявлением по поводу событий во время встречи.