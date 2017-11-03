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  • Глава службы безопасности «Русенборга»: «Стюард пострадал в результате несчастного случая»

Глава службы безопасности «Русенборга»: «Стюард пострадал в результате несчастного случая»

3 ноября 2017, 16:22
5

Глава службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре прокомментировал ситуацию вокруг поведения болельщиков «Зенита» на матче Лиги Европы (1:1).

«В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба «Зенит».

Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», – сказал Энгтре.

Ранее петербургский клуб выступил с официальным заявлением по вчерашнему матчу. Болельщиков сине-бело-голубых также обвиняли в расизме.

Напомним, по результатам встречи в Тронхейме команда Роберто Манчини гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Русенборг Зенит
Комментарии (5)
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порт
1509715949
Пить меньше нужно.
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dok66
1509716944
"....не болельщик футбольного клуба Зенит , а .... болельщик Русенборга" - но это был просто несчастный случай ))) Между строк именно это читается
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сапёр75
1509717147
СТЮАРДесса по имени Жанна))
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kolyazhkov
1509727570
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