Глава службы безопасности «Русенборга»: «Стюард пострадал в результате несчастного случая»

Глава службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтре прокомментировал ситуацию вокруг поведения болельщиков «Зенита» на матче Лиги Европы (1:1).

«В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба «Зенит».

Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай», – сказал Энгтре.

Ранее петербургский клуб выступил с официальным заявлением по вчерашнему матчу. Болельщиков сине-бело-голубых также обвиняли в расизме.

Напомним, по результатам встречи в Тронхейме команда Роберто Манчини гарантировала себе участие в плей-офф турнира.