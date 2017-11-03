«Зенит» опроверг информацию об актах расизма фанатов и нападении на стюарда

Встреча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы «Русенборг» – «Зенит» закончилась со счетом 1:1.

После матча появилась информация об актах вандализма и расизма со стороны петербургских болельщиков. Также сообщалось о нападении фанатов на стюарда стадиона в Тронхейме.

Клуб выступил с заявлением касаемо ситуации.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями «Русенборга» и следит за ситуацией. Действительно на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики «Зенита», были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления, и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.



«Зенит» не снимает с себя ответственности, но такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с «Зенитом» стал для «Русенборга» самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков – порядка 700 человек, и, несмотря на то что стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре.



Информация о проявлении расизма на матче со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности: на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, и случаи взаимных провокаций также не были отмечены.



Сведения о причастности болельщиков «Зенита» к травме стюарда на матче также не соответствуют действительности. Наши болельщики не имеют к этому отношения. Этот факт подтверждают представители «Русенборга», — сказал представитель пресс-службы «Зенита».

Напомним, по результат встречи в Норвегии сине-бело-голубые вышли в плей-офф Лиги Европы.