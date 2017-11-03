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  • «Зенит» опроверг информацию об актах расизма фанатов и нападении на стюарда

«Зенит» опроверг информацию об актах расизма фанатов и нападении на стюарда

3 ноября 2017, 15:39
5

Встреча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы «Русенборг»«Зенит» закончилась со счетом 1:1.

После матча появилась информация об актах вандализма и расизма со стороны петербургских болельщиков. Также сообщалось о нападении фанатов на стюарда стадиона в Тронхейме.

Клуб выступил с заявлением касаемо ситуации.

«Зенит» находится в тесном контакте с представителями «Русенборга» и следит за ситуацией. Действительно на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики «Зенита», были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления, и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.

«Зенит» не снимает с себя ответственности, но такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом. Стоит отметить, что в целом матч с «Зенитом» стал для «Русенборга» самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков – порядка 700 человек, и, несмотря на то что стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре.

Информация о проявлении расизма на матче со стороны российских болельщиков полностью не соответствует действительности: на итоговом совещании делегатом матча данный вопрос даже не поднимался, и случаи взаимных провокаций также не были отмечены.

Сведения о причастности болельщиков «Зенита» к травме стюарда на матче также не соответствуют действительности. Наши болельщики не имеют к этому отношения. Этот факт подтверждают представители «Русенборга», — сказал представитель пресс-службы «Зенита».

Напомним, по результат встречи в Норвегии сине-бело-голубые вышли в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Русенборг Зенит
Комментарии (5)
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insider_retro
1509713159
Солидно и непреклонно!! Принимающая сторона ... не оборудовала, не подготовила, не оснастила... Информация не соответствует... вопрос не поднимался, провокации не отмечены, не соответствует действительности.... ОТВАЛИТЕ!!!!
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EcioAuditore
1509713583
ну а вроде хозяева инспекторам уефа сказали что все было и скорей всего наказание будет в любом случае российской стороне
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gari69
1509717011
Чистосердечное признание смягчает вину но увеличивает срок
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neveldomha
1509717466
Я даже знаю, когда была нанесена травма стюарду - по истечении 92 минут и 45 секунд матча. Теперь остается установить, кому конкретно было херовее всего в это время.
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kolyazhkov
1509727495
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://qrf.in/lah3s1
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