Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
8
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
19
2
4
64
26
38
59
25
18
3
4
58
22
36
57
25
13
4
8
59
39
20
43
25
13
4
8
48
30
18
43
25
13
3
9
36
33
3
42
25
11
7
7
43
38
5
40
25
9
6
10
42
44
-2
33
25
10
2
13
45
42
3
32
25
8
7
10
32
39
-7
31
25
7
8
10
30
40
-10
29
25
8
5
12
29
44
-15
29
25
7
6
12
25
33
-8
27
25
7
6
12
35
53
-18
27
25
5
9
11
43
57
-14
24
25
6
6
13
28
48
-20
24
25
5
4
16
26
55
-29
19
Команда
1
3
4
6
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
12
0
0
44
13
31
36
13
10
1
2
34
9
25
31
13
9
1
3
35
15
20
28
12
7
4
1
22
10
12
25
12
7
3
2
27
13
14
24
13
7
0
6
23
20
3
21
13
6
2
5
27
20
7
20
12
6
1
5
22
19
3
19
13
5
4
4
15
15
0
19
12
5
3
4
14
15
-1
18
13
5
3
5
16
20
-4
18
12
5
2
5
17
24
-7
17
12
4
3
5
16
20
-4
15
13
4
3
6
15
20
-5
15
12
3
5
4
10
12
-2
14
13
2
6
5
27
34
-7
12
Команда
2
5
6
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
24
13
11
26
13
7
2
4
20
13
7
23
13
7
2
4
14
14
0
23
13
6
1
6
21
17
4
19
12
4
3
5
24
24
0
15
13
4
3
6
21
28
-7
15
12
3
4
5
16
19
-3
13
13
4
1
8
15
21
-6
13
12
3
4
5
15
24
-9
13
12
3
3
6
16
23
-7
12
12
3
2
7
22
22
0
11
13
3
2
8
15
29
-14
11
12
2
4
6
15
25
-10
10
13
2
4
7
18
29
-11
10
13
2
3
8
12
28
-16
9
12
1
1
10
11
35
-24
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире