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    Русенборг - результаты

    Город Тронхейм
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.rbk.no/
    Стадион Леркендаль
    Тренер Аге Хареиде
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Русенборг 2:3 Сарпсборг 08
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Йерв 2:4 Русенборг
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:2 Буде-Глимт
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 20:00 Мольде 2:1 Русенборг
    26 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Стремсгодсет
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 3:0 Волеренга
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 20:00 Кристиансунн 4:4 Русенборг
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Лиллестрем
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:00 Хаугесунд 2:1 Русенборг
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 4:1 Викинг
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 4:3 Русенборг
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Олесунн
    18 тур
    		12 августа, пятница 20:00 Сандефьорд 2:5 Русенборг
    17 тур
    		6 августа, суббота 19:00 Русенборг 2:1 ХамКам
    16 тур
    		30 июля, суббота 19:00 Одд 2:3 Русенборг
    15 тур
    		23 июля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Тромсе
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 21:00 Олесунн 0:0 Русенборг
    13 тур
    		10 июля, воскресенье 19:00 Русенборг 3:2 Йерв
    12 тур
    		3 июля, воскресенье 21:00 Викинг 1:1 Русенборг
    11 тур
    		25 июня, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Кристиансунн
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 3:1 Русенборг
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 21:00 Волеренга 0:4 Русенборг
    8 тур
    		26 мая, четверг 19:00 Русенборг 3:3 Хаугесунд
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 21:00 ХамКам 1:1 Русенборг
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Русенборг 3:0 Сандефьорд
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Русенборг
    4 тур
    		24 апреля, воскресенье 21:00 Русенборг 0:0 Мольде
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Одд
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 2:2 Русенборг
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