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Норвегия. Элитсериен
Команды
Русенборг
Результаты
€ 15,05 млн
Русенборг - результаты матчей
Тронхейм
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Леркендаль
Сайт:
http://www.rbk.no/
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Норвегия. Элитсериен. 2026
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Норвегия. Элитсериен. 2025
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Норвегия. Элитсериен. 2023
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Норвегия. Элитсериен. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
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Лига чемпионов. 2019/2020
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Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Лига Европы. 2015/2016
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
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Лига Чемпионов. 2011/2012
Copa del Sol. 2011
Лига Европы. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Copa del Sol. Матч за 7-е место 2010
Copa del Sol. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
31.10 | 18:00
Фредрикстад
0 : 3
Русенборг
24.10 | 19:00
ХамКам
0 : 3
Русенборг
18.10 | 15:30
Сарпсборг 08
0 : 3
Русенборг
10.10 | 19:00
Русенборг
0 : 0
Сандефьорд
19.09 | 17:00
Кристиансунд
1 : 3
Русенборг
12.09 | 19:00
Русенборг
5 : 3
Тромсе
05.09 | 17:00
Русенборг
4 : 0
ХамКам
30.08 | 15:30
Буде-Глимт
4 : 2
Русенборг
14.08 | 20:00
Русенборг
2 : 1
Викинг
09.08 | 15:30
Лиллестрем
0 : 2
Русенборг
02.08 | 20:15
Бранн
3 : 2
Русенборг
27.07 | 20:00
Русенборг
4 : 0
Фредрикстад
18.07 | 17:00
Старт
0 : 3
Русенборг
12.07 | 18:00
Русенборг
3 : 0
Кристиансунд
29.05 | 20:00
Русенборг
2 : 2
Буде-Глимт
25.05 | 18:00
КФУМ-Камератене
2 : 0
Русенборг
16.05 | 17:00
Русенборг
2 : 3
Олесунн
10.05 | 15:30
Русенборг
2 : 0
Лиллестрем
01.05 | 19:00
Викинг
3 : 0
Русенборг
25.04 | 19:00
Русенборг
1 : 1
Бранн
18.04 | 17:00
Сандефьорд
0 : 0
Русенборг
12.04 | 15:30
Русенборг
2 : 1
Сарпсборг 08
06.04 | 20:15
Тромсе
2 : 0
Русенборг
22.03 | 16:30
Русенборг
0 : 2
Волеренга
14.03 | 20:00
Мольде
2 : 0
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