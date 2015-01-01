Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:3
|Сарпсборг 08
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Йерв
|2:4
|Русенборг
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Буде-Глимт
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:1
|Русенборг
|26 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Стремсгодсет
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|3:0
|Волеренга
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|20:00
|Кристиансунн
|4:4
|Русенборг
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Лиллестрем
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Хаугесунд
|2:1
|Русенборг
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:1
|Викинг
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Тромсе
|4:3
|Русенборг
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|2:1
|Олесунн
|18 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Сандефьорд
|2:5
|Русенборг
|17 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Русенборг
|2:1
|ХамКам
|16 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Одд
|2:3
|Русенборг
|15 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Тромсе
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|21:00
|Олесунн
|0:0
|Русенборг
|13 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Йерв
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:1
|Русенборг
|11 тур
|25 июня, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Кристиансунн
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|3:1
|Русенборг
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:4
|Русенборг
|8 тур
|26 мая, четверг
|19:00
|Русенборг
|3:3
|Хаугесунд
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|21:00
|ХамКам
|1:1
|Русенборг
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Сандефьорд
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Русенборг
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Мольде
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Русенборг
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Одд
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Русенборг