«Зенит» заплатит 27 тысяч за поведение болельщиков в матче против «Русенборга»

УЕФА сообщил о наказании «Зенита» за поведение фанатов в матче 4-го тура Лиги Европы против «Русенборга» (1:1).

Петербургский клуб оштрафован на 27 тысяч евро за нанесение ущерба стадиону в Тронхейме. Болельщики использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле арены. Представители «Зенита» должны связаться с «Русенборгом» в течение 30-ти дней.

Команда Роберто Манчини лидирует в группе L, опережая «Реал Сосьедад» на одно очко.

В четверг сине-бело-голубые встретятся с «Вардаром» в рамках 5-го тура.