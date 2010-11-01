Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

"В Греции всё есть!" Нет только победных следов Краснодара. Пока... Вперёд быки!!!
Завершились все матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Таким образом, определились все пары плей-офф отборочной стадии.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)
ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Голландия)
ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)
«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа.
Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!