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    Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов

    Завершились все матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Таким образом, определились все пары плей-офф отборочной стадии.

    «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)

    «Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)

    ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

    АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Голландия)

    ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)

    «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

    Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа.

    Нам не показали исторический матч «Краснодара». 3:2 на «Драгау»!

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13757

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      "В Греции всё есть!" Нет только победных следов Краснодара. Пока... Вперёд быки!!!

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