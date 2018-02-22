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    Товарищеский матч. «Краснодар» вел в счете, но проиграл «Русенборгу». Это второе подряд поражение южан

    Состоялся товарищеский между норвежским «Русенборгом» и российским «Краснодаром». Очередной гол за «быков» забил новичок – полузащитник Олег Шатов. Южане вели в счете, но преимущество не сохранили.

    Это второе подряд поражение краснодарцев на сборе. 20 февраля команда уступила норвежскому «Кристиансунну».

    Товарищеский матч

    Русенборг (Норвегия) – Краснодар (Россия) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шатов, 4; 1:1 – Хелланд, 56; 2:1 – Мелинг, 58; 3:1 – Содерлунд, 78; 3:2 – 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 19:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +354

      REDAT 23 февраля 2018, 12:59

      Олег молодец,так держать!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:23

      то 7:1 разгромили китайский суперклуб а тут вдруг два матча подряд поражение от средненьких команд.

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:50

      Зенит их вынес в одну калитку. Да и быков тоже. Зато у Краснодара тренер непотопляемый.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 23 февраля 2018, 03:39

      Кто забил за Краснодар второй гол?
      Опять на чемпионате проверять.
      Бомбардир, задолбал уже!
      Тётя Валя против!!!

      1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 23 февраля 2018, 01:14

      А кто второй забил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 23 февраля 2018, 00:05

      Тяжело в учении, легко в бою!!!

      1
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:33

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 21:04

      Только без паники, это же предсезонка.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 февраля 2018, 19:59

      Усыпляют Ростов? Но если это действительное состояние Краснодара, то.... удачи Ростову!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > gosproektikabinet 22 февраля 2018, 21:53

      Дождемся очного матча! Потом будем о грандах говорить!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 19:52

      Нормалёк!! Накапливают потенциал, да и Шатов обозначился!))

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