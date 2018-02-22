Товарищеский матч. «Краснодар» вел в счете, но проиграл «Русенборгу». Это второе подряд поражение южан

Состоялся товарищеский между норвежским «Русенборгом» и российским «Краснодаром». Очередной гол за «быков» забил новичок – полузащитник Олег Шатов. Южане вели в счете, но преимущество не сохранили.

Это второе подряд поражение краснодарцев на сборе. 20 февраля команда уступила норвежскому «Кристиансунну».

Товарищеский матч

Русенборг (Норвегия) – Краснодар (Россия) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Шатов, 4; 1:1 – Хелланд, 56; 2:1 – Мелинг, 58; 3:1 – Содерлунд, 78; 3:2 – 90.