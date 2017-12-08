Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места

В гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» со счетом 3:1 выиграл у «Реала Сосьедад». В составе петербургской команды голами отметились Александр Ерохин, Бранислав Иванович и Леандро Паредес.

Этот результат позволил сине-бело-голубым набрать 16 очков и выйти в плей-офф турнира с первого места в группе L.

Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 6-й тур

Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ерохин, 35; 1:1 – Виллиан Жозе, 58; 1:2 – Иванович, 64; 1:3 – Паредес, 85.

Вардар (Македония) – Русенборг (Норвегия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Итало, 9; 1:1 – Бендтнер, 45.

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