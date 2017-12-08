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    • Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места

    Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места

    В гостевом матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» со счетом 3:1 выиграл у «Реала Сосьедад». В составе петербургской команды голами отметились Александр Ерохин, Бранислав Иванович и Леандро Паредес.

    Этот результат позволил сине-бело-голубым набрать 16 очков и выйти в плей-офф турнира с первого места в группе L.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа L. 6-й тур

    Реал Сосьедад (Испания) – Зенит (Россия) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ерохин, 35; 1:1 – Виллиан Жозе, 58; 1:2 – Иванович, 64; 1:3 – Паредес, 85.

    Вардар (Македония) – Русенборг (Норвегия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Итало, 9; 1:1 – Бендтнер, 45.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2017 00:59
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    Комментарии (26)
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    Zenmaster
    1512686040
    Молодцы -- просто красавцы !!! Хоть и корявенько -- но видно что старались , а голы просто на загляденье -- выиграли на КЛАССЕ !!! И в корзину сеяных попали и в таблицу коэф-в 2 очка положили !!! Спасибо Зенитушка !!!
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    prezent2017
    1512686605
    Учитесь, свинки, как футбол играть за честь клуба и нашей Раши!
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    3a zenit
    1512687357
    матч от обороны мне не понравился,хочу сказать руководству клуба о тех п и ид а дара сах которые запускали феерверк-вы знаете кто это был по имени,у вас там всегда на выезде человек снимает всех на камеру,так бл ять накажите их по жизненно отстранением,какого х у я будут из за этих упырей страдать другие болельщики(а ведь игра без зрителей будет)алё б л я ть!
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    арейская
    1512689928
    Главное не подвели обе наши команды, ну и порадовали красивыми голами конечно...
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    ribavadim
    1512698327
    А если-бы за Сосьедад играл Валера...?!!
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    Африканскaя чумa cвинeй
    1512698561
    Паредес красавчик, пол Реала одной ногой обыграл, когда забивал гол
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    яйва-яйва
    1512700853
    Отлично!
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    Football06
    1512709066
    Тот самый матч Российской команды, который хотелось бы пересмотреть, Гол Ивановича, ну исполнил так исполнил, а то что Паредес сделал с защитой, это вообще супер, вышли горячие, тот же Кузяев Паредес, настроение у них было и хотели забит., особенно понравился Кришито, да пропустили гол после его прохода , но сыграл он оч хорошо
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    prezent2017
    1512727088
    Кришито и Иванович лучшие. А Паредес - скоро будет новый Месси (или Агуэро).
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    ologreds
    1694991779
    numo528465
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