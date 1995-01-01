«Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

Здорово! Команды которые сделали большой путь к групповому этапу и просто за выход получат по 15 лямов! Для Звезды с учетом лимита в Сербии это просто бюджет годовой.
Определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Квалификацию еврокубкового турнира успешно преодолели «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо».
- «Олимпиакос» выбил из ЛЧ «Краснодар» (4:0, 2:1).
- «Црвена Звезда» по сумме двух встреч прошла «Янг Бойз» (2:2, 1:1).
- Загребское «Динамо» вышло победителем из противостояния с «Русенборгом» (2:0, 1:1).
- Последние три участника группового этапа ЛЧ определятся в среду вечером.
- Жеребьевка групповой стадии запланирована на 29 августа.