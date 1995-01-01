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    «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо» сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

    Определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Квалификацию еврокубкового турнира успешно преодолели «Олимпиакос», «Црвена Звезда» и загребское «Динамо».

    • «Олимпиакос» выбил из ЛЧ «Краснодар» (4:0, 2:1).
    • «Црвена Звезда» по сумме двух встреч прошла «Янг Бойз» (2:2, 1:1).
    • Загребское «Динамо» вышло победителем из противостояния с «Русенборгом» (2:0, 1:1).
    • Последние три участника группового этапа ЛЧ определятся в среду вечером.
    • Жеребьевка групповой стадии запланирована на 29 августа.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7738

      KLIM777 2 часа назад

      Здорово! Команды которые сделали большой путь к групповому этапу и просто за выход получат по 15 лямов! Для Звезды с учетом лимита в Сербии это просто бюджет годовой.

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