Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2023
|1 тур
|10 апреля, понедельник
|18:00
|Сарпсборг 08
|Буде-Глимт
|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Стабек
|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|Олесунн
|Буде-Глимт
|4 тур
|29 апреля, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|Бранн
|5 тур
|7 мая, воскресенье
|20:15
|Лиллестрем
|Буде-Глимт
|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Буде-Глимт
|Русенборг
|7 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Тромсе
|Буде-Глимт
|8 тур
|29 мая, понедельник
|18:00
|Буде-Глимт
|Викинг
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Волеренга
|Буде-Глимт
|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|ХамКам
|11 тур
|25 июня, воскресенье
|20:15
|Стремсгодсет
|Буде-Глимт
|12 тур
|2 июля, воскресенье
|20:15
|Буде-Глимт
|Мольде
|13 тур
|9 июля, воскресенье
|18:00
|Одд
|Буде-Глимт
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Хаугесунд
|15 тур
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Буде-Глимт
|16 тур
|30 июля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Тромсе
|17 тур
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Викинг
|Буде-Глимт
|18 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Одд
|19 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Буде-Глимт
|20 тур
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Стремсгодсет
|21 тур
|3 сентября, воскресенье
|18:00
|ХамКам
|Буде-Глимт
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Буде-Глимт
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Волеренга
|24 тур
|8 октября, воскресенье
|18:00
|Мольде
|Буде-Глимт
|25 тур
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Сандефьорд
|26 тур
|29 октября, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Лиллестрем
|27 тур
|5 ноября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|Буде-Глимт
|28 тур
|12 ноября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|Олесунн
|29 тур
|26 ноября, воскресенье
|19:00
|Бранн
|Буде-Глимт
|30 тур
|2 декабря, суббота
|19:00
|Буде-Глимт
|Сарпсборг 08