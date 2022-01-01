Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Расписание
€ 71 млн
Буде-Глимт - расписание матчей
Буде
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Аспмюра
Сайт:
http://www.glimt.no/
Тренер:
Кьетил Кнутсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 20:15
Бранн
- : -
Буде-Глимт
10.10 | 17:00
Буде-Глимт
- : -
Кристиансунд
14.10 | 22:00
Буде-Глимт
- : -
Боруссия Д
17.10 | 15:00
ХамКам
- : -
Буде-Глимт
20.10 | 22:00
Наполи
- : -
Буде-Глимт
24.10 | 17:00
Буде-Глимт
- : -
Волеренга
30.10 | 21:00
Буде-Глимт
- : -
Викинг
03.11 | 23:00
Буде-Глимт
- : -
Лилль
08.11 | 16:30
Тромсе
- : -
Буде-Глимт
20.11 | 21:00
Мольде
- : -
Буде-Глимт
24.11 | 20:45
Буде-Глимт
- : -
ЛАСК
28.11 | 18:00
Буде-Глимт
- : -
КФУМ-Камератене
05.12 | 18:00
Олесунн
- : -
Буде-Глимт
09.12 | 23:00
Ланс
- : -
Буде-Глимт
13.12 | 19:00
Буде-Глимт
- : -
Сарпсборг 08
19.01 | 20:45
Буде-Глимт
- : -
Атлетико
27.01 | 23:00
Брюгге
- : -
Буде-Глимт
Главные новости
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+