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«Буде-Глимт» – «НЕК»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

24 августа 2026 10:01
Буде-Глимт - НЕК
25 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Буде-Глимт» с форой (-1)
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Буде-Глимт» и нидерландским НЕКом пройдет 25 августа 2026 года в Буде на стадионе «Аспмюра». В первом матче хозяева уверенно победили на выезде со счeтом 3:1 и теперь имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Буде-Глимт» забивает в шестнадцати последних встречах, а НЕК – в четырeх последних. Сможет ли нидерландский клуб сотворить чудо и отыграть два мяча в Норвегии, или хозяева подтвердят свой класс и вновь одержат победу?

Кто победит в матче

«Буде-Глимт» подходит к ответной игре с солидным преимуществом после выездной победы 3:1 и с феноменальной атакой. В пяти последних матчах норвежцы забивают в среднем 3,00 гола за игру, а их голевая серия насчитывает уже шестнадцать матчей подряд – это говорит о стабильности и уверенности у чужих ворот. В домашних матчах «Буде-Глимт» выглядит ещe мощнее: в квалификации они разгромили «Юнион» (3:2) и «Лиллестрем» (4:0). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. Это даeт НЕКу шанс на гол, но для общего успеха гостям необходимо забивать минимум два мяча, что против атакующего «Буде-Глимт» выглядит крайне сложной задачей.

НЕК, в свою очередь, также демонстрирует стабильную результативность: команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В первом матче нидерландцы сумели отличиться, но их оборона пропустила три мяча. В гостевых матчах НЕК играет менее уверенно, и им предстоит отыгрывать два мяча на поле соперника, который забивает в каждом матче. При этом гости пропускают в среднем 1,40 гола, что против столь мощной атаки может стать критическим. Чтобы пройти в групповой этап, НЕКу необходимо побеждать с разницей в два мяча, что против организованной и уверенной в себе команды выглядит маловероятным.

Итоговый вывод: «Буде-Глимт» является явным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и домашней поддержке. НЕК способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать хозяев и одновременно отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа норвежцев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Буде-Глимт» одержал победу со счeтом 3:1 на выезде, забив три гола и практически гарантировав себе выход в групповой этап. Текущая форма «Буде-Глимт» – победы и стабильные голы, тогда как НЕК показывает неплохую результативность, но пропускает в каждом матче. Это создаeт серьeзное преимущество для хозяев, которые контролируют ситуацию в двухматчевом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
0.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
НЕК
1
Gonzalo Crettaz
ВР
24
Деверон Фонвилле
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
20
Noe Lebreton
ЦП
9
Тьяррон Чери
(К) ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
99
Клемент Бишофф
ЛФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
32
Kasper Solhaug
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
22
Джоэль Мвука
ПВ
НЕК
12
Николас Польстер
ВР
38
Joep Geneste
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
32
Вито ван Крой
ПВ
19
Adam Tahaui
ЦФ
34
Kevin Kers
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Нильсен
7
Берг
20
Сьоволд
19
Фет
10
Хеуге
8
Аукленд
11
Бломберг
9
Хельмерсен
2-1-3-1-3
1
18
Перейра
24
Фонвилле
6
Неясмич
20
9
Чери
21
10
Тадич
30
Линссен
14
Сирхейс
99
Бишофф
15
Бьоркан
25
Мяяття
25
Мяяття
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
14
Салтнес
14
Салтнес
4
Бьортуфт
19
Фет
16
Китолано
16
Китолано
19
Фет
20
Сьоволд
32
32
20
Сьоволд
9
Хельмерсен
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
9
Хельмерсен
6
Неясмич
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
6
Неясмич
9
Чери
66
Кабар
66
Кабар
9
Чери
10
Тадич
8
Хансен-Аароен
8
Хансен-Аароен
10
Тадич
30
Линссен
11
Виллумсон
11
Виллумсон
30
Линссен
14
Сирхейс
12
Польстер
12
Польстер
14
Сирхейс
Остались в запасе
Буде-Глимт
НЕК
22
Даниэл Басси
ПВ
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
35
Хамиру Монтейру
ЦП
2
Томас Оувеян
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
32
Вито ван Крой
ПВ
38
Joep Geneste
ВР
19
Adam Tahaui
ЦФ
34
Kevin Kers
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ПВ
1
Юлиан Лунд
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
22
Джоэль Мвука
ПВ
Остались в запасе
35
Хамиру Монтейру
ЦП
2
Томас Оувеян
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
32
Вито ван Крой
ПВ
38
Joep Geneste
ВР
19
Adam Tahaui
ЦФ
34
Kevin Kers
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Рогир Мейер
Буде-Глимт
Точно не сыграют
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
Хэкон Эвьен
ЦП
Аугуст Миккельсен
АП
Исак Сьонг
ВР
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Магнус Риснаэс
ЦП
НЕК
Точно не сыграют
Ахметджан Каплан
ЦЗ
Sami Ouaissa
ЦФ
Филиппе Сандлер
ЦЗ
Перр Схюрс
ЦЗ
Эмре Мор
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Буде-Глимт» с разницей как минимум в один мяч. Феноменальная атака хозяев, их преимущество после первого матча и необходимость гостей отыгрываться делают норвежцев фаворитами. НЕК способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на итоговый успех. Рекомендуемая ставка – победа «Буде-Глимт» с форой (-1) с коэффициентом 1.82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и НЕКом состоится 25 августа 2026 года в Буде на стадионе «Аспмюра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Буде-Глимт» – НЕК: смотреть онлайн.

1.82
Победа «Буде-Глимт» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов НЕК Буде-Глимт
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