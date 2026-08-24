Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Буде-Глимт» и нидерландским НЕКом пройдет 25 августа 2026 года в Буде на стадионе «Аспмюра». В первом матче хозяева уверенно победили на выезде со счeтом 3:1 и теперь имеют комфортное преимущество перед ответной игрой. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме: «Буде-Глимт» забивает в шестнадцати последних встречах, а НЕК – в четырeх последних. Сможет ли нидерландский клуб сотворить чудо и отыграть два мяча в Норвегии, или хозяева подтвердят свой класс и вновь одержат победу?

Кто победит в матче

«Буде-Глимт» подходит к ответной игре с солидным преимуществом после выездной победы 3:1 и с феноменальной атакой. В пяти последних матчах норвежцы забивают в среднем 3,00 гола за игру, а их голевая серия насчитывает уже шестнадцать матчей подряд – это говорит о стабильности и уверенности у чужих ворот. В домашних матчах «Буде-Глимт» выглядит ещe мощнее: в квалификации они разгромили «Юнион» (3:2) и «Лиллестрем» (4:0). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в четырeх последних матчах. Это даeт НЕКу шанс на гол, но для общего успеха гостям необходимо забивать минимум два мяча, что против атакующего «Буде-Глимт» выглядит крайне сложной задачей.

НЕК, в свою очередь, также демонстрирует стабильную результативность: команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В первом матче нидерландцы сумели отличиться, но их оборона пропустила три мяча. В гостевых матчах НЕК играет менее уверенно, и им предстоит отыгрывать два мяча на поле соперника, который забивает в каждом матче. При этом гости пропускают в среднем 1,40 гола, что против столь мощной атаки может стать критическим. Чтобы пройти в групповой этап, НЕКу необходимо побеждать с разницей в два мяча, что против организованной и уверенной в себе команды выглядит маловероятным.

Итоговый вывод: «Буде-Глимт» является явным фаворитом благодаря преимуществу после первого матча, феноменальной атаке и домашней поддержке. НЕК способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы сдержать хозяев и одновременно отыграть два мяча. Наиболее вероятный исход – уверенная победа норвежцев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф, где «Буде-Глимт» одержал победу со счeтом 3:1 на выезде, забив три гола и практически гарантировав себе выход в групповой этап. Текущая форма «Буде-Глимт» – победы и стабильные голы, тогда как НЕК показывает неплохую результативность, но пропускает в каждом матче. Это создаeт серьeзное преимущество для хозяев, которые контролируют ситуацию в двухматчевом противостоянии.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 6 Забитых мячей 1 3 В среднем за матч 0.5 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд НЕК 1 : 3 Буде-Глимт Лига чемпионов, 4 раунд Буде-Глимт 3 : 0 НЕК Лига чемпионов, 4 раунд НЕК 1 : 3 Буде-Глимт

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Буде-Глимт» с разницей как минимум в один мяч. Феноменальная атака хозяев, их преимущество после первого матча и необходимость гостей отыгрываться делают норвежцев фаворитами. НЕК способен забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на итоговый успех. Рекомендуемая ставка – победа «Буде-Глимт» с форой (-1) с коэффициентом 1.82. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Буде-Глимт» и НЕКом состоится 25 августа 2026 года в Буде на стадионе «Аспмюра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.