Обамеянг вернулся к тренировкам основного состава «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер вернул в общую группу нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, который ранее был отстранен от основного состава по дисциплинарным соображениям. По этой причине габонец пропустил матч 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который завершился со счетом 0:0.

«У меня складывается впечатление, что Обамеянг уже осознал то, что произошло. Он участвовал в нашей последней тренировке. Я планирую выпустить его на поле в предстоящем матче с «Гертой», – заявил Штегер.

Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» – «Боруссия» состоится в пятницу, 19 января, в 22:30 по московскому времени.