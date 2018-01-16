Обамеянг вернулся к тренировкам основного состава «Боруссии»

А утки-то уже полетели... ))) Полагаю, руководство популярно объяснило тренеру, что какой бы он ни был габонец, а если он будет стоять в углу, а не играть, ценник на него придется соскребать с плинтуса... а он и оставлен был перед сезоном только чтобы этот ценник постучался в потолок погромче. Эх, Боруссия... цифирьки в чеке за Неймара глаза застят. Скупой платит дважды, жадный остается с носом.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер вернул в общую группу нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, который ранее был отстранен от основного состава по дисциплинарным соображениям. По этой причине габонец пропустил матч 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который завершился со счетом 0:0.
«У меня складывается впечатление, что Обамеянг уже осознал то, что произошло. Он участвовал в нашей последней тренировке. Я планирую выпустить его на поле в предстоящем матче с «Гертой», – заявил Штегер.
Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» – «Боруссия» состоится в пятницу, 19 января, в 22:30 по московскому времени.