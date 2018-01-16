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    Обамеянг вернулся к тренировкам основного состава «Боруссии»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер вернул в общую группу нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, который ранее был отстранен от основного состава по дисциплинарным соображениям. По этой причине габонец пропустил матч 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который завершился со счетом 0:0.

    «У меня складывается впечатление, что Обамеянг уже осознал то, что произошло. Он участвовал в нашей последней тренировке. Я планирую выпустить его на поле в предстоящем матче с «Гертой», – заявил Штегер.

    Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» – «Боруссия» состоится в пятницу, 19 января, в 22:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    16.01.2018 08:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 января 2018, 09:45

      А утки-то уже полетели... ))) Полагаю, руководство популярно объяснило тренеру, что какой бы он ни был габонец, а если он будет стоять в углу, а не играть, ценник на него придется соскребать с плинтуса... а он и оставлен был перед сезоном только чтобы этот ценник постучался в потолок погромче. Эх, Боруссия... цифирьки в чеке за Неймара глаза застят. Скупой платит дважды, жадный остается с носом.

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 16 января 2018, 08:45

      Хулиганщик)))

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