Штегер продолжит тренировать «Боруссию»

Дортмундскую «Боруссию» в следующем сезоне продолжит тренировать Петер Штегер, сообщает Sport Bild. Ранее сообщалось о возможности назначения на этот пост главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.

Но успехи Штегера охладили интерес руководства дортмундцев к этой идее. На этой волне исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не исключив продление контракта с ним.

Напомним, Штегер возглавил «Боруссию» по ходу текущего сезона, заняв место уволенного за неудовлетворительные результаты Петера Боша. На данный момент дортмундцы в Бундеслиге под его руководством не проиграли ни одного матча.