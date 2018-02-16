Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Штегер продолжит тренировать «Боруссию»

    Дортмундскую «Боруссию» в следующем сезоне продолжит тренировать Петер Штегер, сообщает Sport Bild. Ранее сообщалось о возможности назначения на этот пост главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана.

    Но успехи Штегера охладили интерес руководства дортмундцев к этой идее. На этой волне исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не исключив продление контракта с ним.

    Напомним, Штегер возглавил «Боруссию» по ходу текущего сезона, заняв место уволенного за неудовлетворительные результаты Петера Боша. На данный момент дортмундцы в Бундеслиге под его руководством не проиграли ни одного матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2018 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11