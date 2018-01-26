Обамеянг может сыграть с «Фрайбургом»

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Пьер-Эмерик Обамеянг должен быть включен в заявку на матч 20-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». Напомним, что футболист может покинуть немецкий клуб в текущее трансферное окно.

«Обамеянг оставлял очень хорошее впечатление на последних тренировках команды. И если все останется также, то он попадет в заявку на матч», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер.

Матч 20-го тура Бундеслиги «Боруссия» – «Фрайбург» состоится в субботу, 27 января.