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Материалы

Боруссия - Фрайбург

27.01.2018, Суббота, 17:30 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 20 тур Боруссия - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
3 тур
9 сентября, суббота 16:30 Фрайбург 0:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
22 тур
25 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 0:3 Боруссия
5 тур
23 сентября, пятница 21:30 Боруссия 3:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
7 февраля, суббота 17:30 Фрайбург 0:3 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 17:30 Боруссия 3:1 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
9 марта, воскресенье 18:30 Фрайбург 0:1 Боруссия
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Боруссия 5:0 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
16 марта, суббота 18:30 Боруссия 5:1 Фрайбург
9 тур
27 октября, суббота 17:30 Фрайбург 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 17:30 Боруссия 4:0 Фрайбург
17 тур
17 декабря, суббота 18:30 Фрайбург 1:4 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Боруссия 3:0 Фрайбург
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Фрайбург 3:1 Боруссия
17 тур
19 декабря, суббота 17:30 Боруссия 1:0 Фрайбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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