Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 27 января 2018
Боруссия Д
27.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
9'
С. Кагава
90+3'
Д. Тольян
21'
Н. Петерсен
68'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
ГОЛ! 2:2!
Д. Тольян
90'
+3
68'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Желтая карточка
Г. Кастро
26'
21'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Фрайбург
30
Патрик Кландт
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
4-2-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
19
Папастатопулос
21
Топрак
22
Тольян
8
Шахин
8
Кастро
10
Кагава
11
Пулишич
7
Обамеянг
3-2-2-1
12
Гикевич
2
Кемпф
4
Кох
2
Сеюнджу
17
Кюблер
30
Гюнтер
6
Абраши
19
Хаберер
18
Петерсен
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
30
Патрик Кландт
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Александер Исак
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Кландт
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Боруссия Д
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+