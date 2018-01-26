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  • «Боруссия» простила Обамеянга. Габонец – в заявке на «Фрайбург»

«Боруссия» простила Обамеянга. Габонец – в заявке на «Фрайбург»

26 января 2018, 23:05
5

Пресс-служба «Боруссии» на официальном сайте клуба сообщила о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попал в заявку на матч 20 тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

По информации Bild, руководство клуба и главный тренер Петер Штегер простили 28-летнего габонца за желание сменить клуб. Главным претендентом на футболиста считался «Арсенал».

«Бомбардир» писал о том, что дортмундский клуб отпустил бы Обамеянга только в случае договоренности с Лукасом Моурой, выступающим за «ПСЖ». Игрок сборной Габона мог заменить в составе «канониров» Оливье Жиру, на которого претендует «Челси».

Статистика Обамеянга в текущем сезоне – 21 гол и три результативные передачи в 23 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

Шестой клуб Бундеслиги примет «Фрайбург» завтра. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Бундеслига Боруссия Д Габон Обамеянг Пьер-Эмерик Штегер Петер
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1516997316
Жалко Жиру.
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Timoor8607
1516998337
Даже сам Обама уже сомневается в этом трансфере,раз решил подхалимничать
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Борз-95
1517004648
Милосердные
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Su27Flanker
1517004799
Пока они там разбираются франкфурт вышел на второе место
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