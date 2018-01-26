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    «Боруссия» простила Обамеянга. Габонец – в заявке на «Фрайбург»

    Пресс-служба «Боруссии» на официальном сайте клуба сообщила о том, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг попал в заявку на матч 20 тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

    По информации Bild, руководство клуба и главный тренер Петер Штегер простили 28-летнего габонца за желание сменить клуб. Главным претендентом на футболиста считался «Арсенал».

    «Бомбардир» писал о том, что дортмундский клуб отпустил бы Обамеянга только в случае договоренности с Лукасом Моурой, выступающим за «ПСЖ». Игрок сборной Габона мог заменить в составе «канониров» Оливье Жиру, на которого претендует «Челси».

    Статистика Обамеянга в текущем сезоне – 21 гол и три результативные передачи в 23 встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    Шестой клуб Бундеслиги примет «Фрайбург» завтра. Начало – в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    26.01.2018 23:05
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 27 января 2018, 01:13

      Пока они там разбираются франкфурт вышел на второе место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Su27Flanker 27 января 2018, 02:16

      ненадолго

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 27 января 2018, 01:10

      Милосердные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 26 января 2018, 23:25

      Даже сам Обама уже сомневается в этом трансфере,раз решил подхалимничать

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 23:08

      Жалко Жиру.

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