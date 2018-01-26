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    «Арсенал» отпустит Жиру в «Челси», если подпишет Обамеянга; дортмундцы хотят заменить форварда Моурой

    Работник Sky Sport Кавех Солхекол сообщил о возможных трансферах в чемпионате Англии.

    «Переговоры «Челси» по Джеко остановились. «Челси» планирует арендовать Жиру у «Арсенала», но «канониры» отпустят его только в случае покупки Обамеянга. «Боруссия» рассчитывает заменить его Моурой, который склоняется к переходу из «ПСЖ» в «Тоттенхэм», – написал журналист в твиттере.

    Причиной отказа «Челси» от Эдина Джеко считаются разногласия по личному контракту игрока сборной Боснии и Герцеговины.

    По последней информации, «Арсенал» может упустить Обамеянга из-за недовольства «Боруссии» действиями лондонцев во время переговоров.

    О желании Моуры стать игроком «шпор» стало известно сегодня.

    Источник: Twitter

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    26.01.2018 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 26 января 2018, 22:36

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