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«Арсенал» может упустить Обамеянга

25 января 2018, 17:38
6

Переход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» в «Боруссию» может сорваться.

По информации Kicker, дортмундский клуб не устраивают действия «канониров» во время переговоров. Команда АПЛ затягивает процесс, долго отвечая на каждое предложение команды-владельца.

Источник уточнил, что «Боруссия» рассчитывает заработать на сделке 70 миллионов евро. Ранее «Арсенал» получил отказ по предложению на 50 миллионов.

28-летний габонец в текущем сезоне принял участие в 23 встречах всех соревнований. На его счету 21 мяч и три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов.

Источник: Kicker.de
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Арсенал Габон Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (6)
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kvm5
1516891643
нельзя упускать
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серега кашин
1516892086
вот он и уйдет в условный челси или мю, а венгер опять хочет все нахаляву и так довел уже клуб
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insider_retro
1516892358
Пьер, конечно, ещё тот перец! Но голы штампует исправно! Упускать не следует.
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Timoor8607
1516892403
это уже начинает раздрожать
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DeStar
1516892419
жаль, хотелось бы посмотреть как обамеянга в арсенале..
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Timoor8607
1516893534
Это фиаско братан!
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