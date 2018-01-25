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    «Арсенал» может упустить Обамеянга

    Переход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» в «Боруссию» может сорваться.

    По информации Kicker, дортмундский клуб не устраивают действия «канониров» во время переговоров. Команда АПЛ затягивает процесс, долго отвечая на каждое предложение команды-владельца.

    Источник уточнил, что «Боруссия» рассчитывает заработать на сделке 70 миллионов евро. Ранее «Арсенал» получил отказ по предложению на 50 миллионов.

    28-летний габонец в текущем сезоне принял участие в 23 встречах всех соревнований. На его счету 21 мяч и три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов.

    Источник: Kicker.de

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    25.01.2018 17:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 25 января 2018, 18:18

      Это фиаско братан!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 25 января 2018, 18:00

      жаль, хотелось бы посмотреть как обамеянга в арсенале..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 25 января 2018, 18:00

      это уже начинает раздрожать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 17:59

      Пьер, конечно, ещё тот перец! Но голы штампует исправно!
      Упускать не следует.

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 17:54

      вот он и уйдет в условный челси или мю, а венгер опять хочет все нахаляву и так довел уже клуб

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 25 января 2018, 17:47

      нельзя упускать

      2
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