«Арсенал» может упустить Обамеянга

Переход Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» в «Боруссию» может сорваться.

По информации Kicker, дортмундский клуб не устраивают действия «канониров» во время переговоров. Команда АПЛ затягивает процесс, долго отвечая на каждое предложение команды-владельца.

Источник уточнил, что «Боруссия» рассчитывает заработать на сделке 70 миллионов евро. Ранее «Арсенал» получил отказ по предложению на 50 миллионов.

28-летний габонец в текущем сезоне принял участие в 23 встречах всех соревнований. На его счету 21 мяч и три голевых паса. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов.