Тренер «Боруссии» Штегер: «Я предупреждал игроков, что после перерыва «Аугсбург» прибавит»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер разочарован настроем и желанием своей команды в матче с «Аугсбургом». Он отметил, что ему тяжело наблюдать за такой игрой своих футболистов.

«Мы начали этот матч идеально, забив гол, хотели и дальше атаковать, чтобы забить второй. Но вместо этого стали сбиваться на частые перепасовки, пытаясь удержать счет.

В перерыве говорили о том, что по такой игре ворота вообще не нужны. Это не то, что нам нужно. Я сразу предупредил игроков, что после перерыва «Аугсбург» прибавит. Нам нельзя было так продолжать играть.

Тяжело было наблюдать за тем, как команда выглядела в плане настроя и желания. Это еще более прискорбно, учитывая нашу ситуацию.

Когда соперник сравнял счет, на протяжении 10 минут было ощущение, что они были близки к еще одному голу. Все это за гранью моего понимания», – сказал Штегер.

Матч 24-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» – «Аугсбург» завершился со счетом 1:1.