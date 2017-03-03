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    Тренер «Кельна» признал поражение от «Баварии» еще до игры

    Главный тренер «Кельна» Петер Штегер совершенно не верит в свою команду перед матчем с «Баварией», учитывая разницу в классе.

    «Если «Бавария» будет в своем обычном состоянии, то у них есть все шансы на победу. Если же у них возникнут какие-то проблемы, то к концу матча они могут решить исход встречи за счет своего мастерства», – приводит слова Штегера Sport1.de.

    Матч 23-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» – «Бавария» состоится 4 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 3 марта 2017, 09:59

      Ну а чего очки-то втирать.
      Уровень команд немецкого чемпионата практически исключает возможность Кельна победить.
      Даже во Франции - не все так однозначно.

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