Тренер «Кельна» признал поражение от «Баварии» еще до игры

Главный тренер «Кельна» Петер Штегер совершенно не верит в свою команду перед матчем с «Баварией», учитывая разницу в классе.

«Если «Бавария» будет в своем обычном состоянии, то у них есть все шансы на победу. Если же у них возникнут какие-то проблемы, то к концу матча они могут решить исход встречи за счет своего мастерства», – приводит слова Штегера Sport1.de.

Матч 23-го тура немецкой Бундеслиги «Кельн» – «Бавария» состоится 4 марта.