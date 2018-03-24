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    Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Болт у нас на просмотре? Главное, что ему весело»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер рассказал о прохождении восьмикратным олимпийским чемпионом по легкой атлетике Усейном Болтом просмотра в немецком клубе.

    На тренировке ямайский спринтер забил два гола.

    «Самое главное, что ему весело. Я думаю, что Болт талантлив, но если он хочет играть на более высоком уровне, то явно должен гораздо больше работать», – сказал Штегер.

    Самый быстрый человек планеты – теперь футболист. Будет весело

    Источник: Skysports

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    24.03.2018 22:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 24 марта 2018, 22:11

      Вот у нас везде болт. Большой и толстый. И нам че т не весело.

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