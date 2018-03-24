Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Болт у нас на просмотре? Главное, что ему весело»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер рассказал о прохождении восьмикратным олимпийским чемпионом по легкой атлетике Усейном Болтом просмотра в немецком клубе.

На тренировке ямайский спринтер забил два гола.

«Самое главное, что ему весело. Я думаю, что Болт талантлив, но если он хочет играть на более высоком уровне, то явно должен гораздо больше работать», – сказал Штегер.

Самый быстрый человек планеты – теперь футболист. Будет весело