Главный тренер дортмундской «Боруссии»: «Болт у нас на просмотре? Главное, что ему весело»

Вот у нас везде болт. Большой и толстый. И нам че т не весело.
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Штегер рассказал о прохождении восьмикратным олимпийским чемпионом по легкой атлетике Усейном Болтом просмотра в немецком клубе.
На тренировке ямайский спринтер забил два гола.
«Самое главное, что ему весело. Я думаю, что Болт талантлив, но если он хочет играть на более высоком уровне, то явно должен гораздо больше работать», – сказал Штегер.
Самый быстрый человек планеты – теперь футболист. Будет весело