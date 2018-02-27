Самый быстрый человек планеты – теперь футболист. Будет весело

Король легкой атлетики теперь покоряет нашу любимую игру.

Напомните, кто такой Усэйн Болт?

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт – восьмикратный победитель Олимпиады и всевозможный рекордсмен. Он становился чемпионом мира 11 раз и установил восемь мировых рекордов. Болт специализируется на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров. За все достижения ямайского бегуна прозвали «Молнией». Сейчас ему 31 год, а профессиональную карьеру легкоатлета Болт завершил только в августе. На чемпионате мира в Лондоне он получил травму в заключительном забеге. На восстановление ушло пять месяцев.

Заканчивать со спортом окончательно Усэйн Болт не захотел и пошел в футбол. Лидер чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунс» даже будто подписал с Болтом профессиональный контракт. «Футбол никогда не будет прежним», – с таким посылом клуб подал сообщение, анонсирующее новости о Болте.

twit text — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 26 февраля 2018 г.

Сам игрок тоже рассказал, что подписал контракт с футбольной командой.

twit text — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 февраля 2018 г.

Оказалось, что Болт решил в очередной раз привлечь внимание. Он просто примет участие в июньском благотворительном матче. В марте Болт пройдет просмотр в «Боруссии», после чего может начать футбольную карьеру.

twit text — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 февраля 2018 г.

Как Болт попал в футбол?

В футбольный мир Усэйн Болт пробивался с 2011 года. Тогда же он публично заявил о своей симпатии к «Манчестер Юнайтед». Все это время Болт активно комментировал новости, связанные с «МЮ». Например, однажды он прошелся по Луи ван Гаалу. «Думаю, ван Гаал не подходит «МЮ». «Я поддерживал «Манчестер Юнайтед» на протяжении многих лет и все еще хочу сыграть за них, но не при нем. Ван Гаал любит пасовать, но «Манчестер» – атакующая команда», – рассказывал Болт. Зато назначение Жозе Моуринью он встретил с большой радостью.

Болта приглашала к себе и дортмундская «Боруссия». В июле ямайский бегун рассказывал, что будет тренироваться с командой после чемпионата мира. «Если ничего не получится, я просто заткнусь», – говорил Болт. Травма помешала быстрому заходу Болта в футбол, а в «Боруссии» сейчас и без него хватает проблем. Когда Усэйн завершал восстановление, он говорил, что отправится на просмотр в Дортмунд в марте. Но в январе бегуна перехватил «Мамелоди Сандаунс». Гранд чемпионата ЮАР обеспечил Болта всеми условиями для набора формы.

Болт мог впервые выйти на поле в августе во время благотворительного матча «Барселоны» и «МЮ», но помешали его проблемы со здоровьем. Кстати, Усэйна Болта ждут и в сборной Ямайки, для которой он может стать хорошим усилением. В 2014 году ямайскую команду тренировал Винфрид Шефер. Этот тренер уже тогда хотел видеть Болта в контратакующей команде на позиции нападающего. Путь в футбол стал для Болта легче из-за сотрудничества с брендом Puma. Это технический спонсор дортмундской «Боруссии», а у Болта с Puma пожизненное соглашение.

Чем еще занимается Болт?

Усэйн Болт не забывает свои корни. Только родной школе он пожертвовал 1,3 миллиона долларов и закупил для детей спортивный инвентарь. Он много зарабатывает и работает на собственную популярность. Например, посещает гоночные гран-при и общается с людьми из других видов спорта. Самого Болта пытаются связать с собой маленькие организации. Президент английского «Бертона» вообще публично предлагал Усэйну пройти просмотр в его клубе.

Сам Болт посчитал это слишком мелкой целью. Сейчас его волнуют другие вещи. В Великобритании Болт собирался открыть 15 ресторанов ямайской кухни. Бизнес-отношения для Болта имеют значение, но при этом он позволяет ловить популярность только на своем имени. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо уже предложил ямайскому бегуну интересное соревнование. Он хочет сражения с Болтом в стометровке с условием, что сам будет на лыжах и снегу, а ямаец побежит в обычном стиле. Говорят, будут биться за бутылку шампанского. Теперь лучше устроить соревнование в игре с мячом.