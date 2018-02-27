Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самый быстрый человек планеты – теперь футболист. Будет весело


    3.1
    Голосов: 8
    27.02.2018 12:15
    Король легкой атлетики теперь покоряет нашу любимую игру.

    Напомните, кто такой Усэйн Болт?

    Ямайский легкоатлет Усэйн Болт – восьмикратный победитель Олимпиады и всевозможный рекордсмен. Он становился чемпионом мира 11 раз и установил восемь мировых рекордов. Болт специализируется на спринтерских дистанциях 100 и 200 метров. За все достижения ямайского бегуна прозвали «Молнией». Сейчас ему 31 год, а профессиональную карьеру легкоатлета Болт завершил только в августе. На чемпионате мира в Лондоне он получил травму в заключительном забеге. На восстановление ушло пять месяцев.

    Заканчивать со спортом окончательно Усэйн Болт не захотел и пошел в футбол. Лидер чемпионата ЮАР «Мамелоди Сандаунс» даже будто подписал с Болтом профессиональный контракт. «Футбол никогда не будет прежним», – с таким посылом клуб подал сообщение, анонсирующее новости о Болте.

    Сам игрок тоже рассказал, что подписал контракт с футбольной командой.

    Оказалось, что Болт решил в очередной раз привлечь внимание. Он просто примет участие в июньском благотворительном матче. В марте Болт пройдет просмотр в «Боруссии», после чего может начать футбольную карьеру.

    Как Болт попал в футбол?

    В футбольный мир Усэйн Болт пробивался с 2011 года. Тогда же он публично заявил о своей симпатии к «Манчестер Юнайтед». Все это время Болт активно комментировал новости, связанные с «МЮ». Например, однажды он прошелся по Луи ван Гаалу. «Думаю, ван Гаал не подходит «МЮ». «Я поддерживал «Манчестер Юнайтед» на протяжении многих лет и все еще хочу сыграть за них, но не при нем. Ван Гаал любит пасовать, но «Манчестер» – атакующая команда», – рассказывал Болт. Зато назначение Жозе Моуринью он встретил с большой радостью.

    Болта приглашала к себе и дортмундская «Боруссия». В июле ямайский бегун рассказывал, что будет тренироваться с командой после чемпионата мира. «Если ничего не получится, я просто заткнусь», – говорил Болт. Травма помешала быстрому заходу Болта в футбол, а в «Боруссии» сейчас и без него хватает проблем. Когда Усэйн завершал восстановление, он говорил, что отправится на просмотр в Дортмунд в марте. Но в январе бегуна перехватил «Мамелоди Сандаунс». Гранд чемпионата ЮАР обеспечил Болта всеми условиями для набора формы.

    Болт мог впервые выйти на поле в августе во время благотворительного матча «Барселоны» и «МЮ», но помешали его проблемы со здоровьем. Кстати, Усэйна Болта ждут и в сборной Ямайки, для которой он может стать хорошим усилением. В 2014 году ямайскую команду тренировал Винфрид Шефер. Этот тренер уже тогда хотел видеть Болта в контратакующей команде на позиции нападающего. Путь в футбол стал для Болта легче из-за сотрудничества с брендом Puma. Это технический спонсор дортмундской «Боруссии», а у Болта с Puma пожизненное соглашение.

    Чем еще занимается Болт?

    Усэйн Болт не забывает свои корни. Только родной школе он пожертвовал 1,3 миллиона долларов и закупил для детей спортивный инвентарь. Он много зарабатывает и работает на собственную популярность. Например, посещает гоночные гран-при и общается с людьми из других видов спорта. Самого Болта пытаются связать с собой маленькие организации. Президент английского «Бертона» вообще публично предлагал Усэйну пройти просмотр в его клубе.

    Сам Болт посчитал это слишком мелкой целью. Сейчас его волнуют другие вещи. В Великобритании Болт собирался открыть 15 ресторанов ямайской кухни. Бизнес-отношения для Болта имеют значение, но при этом он позволяет ловить популярность только на своем имени. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо уже предложил ямайскому бегуну интересное соревнование. Он хочет сражения с Болтом в стометровке с условием, что сам будет на лыжах и снегу, а ямаец побежит в обычном стиле. Говорят, будут биться за бутылку шампанского. Теперь лучше устроить соревнование в игре с мячом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 17 апреля 2018, 18:17

      бабосов поднимет точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 9 апреля 2018, 19:13

      Уже было такое: Муса.... И не спринтер и не футболист, скорее недоразумение, хотя очень уважаю ЦСКА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 2 марта 2018, 23:38

      пускай попробует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 2 марта 2018, 17:03

      Надо было его попробовать в наших весенних кубковых матчах))) не начиная бы завязал с футболом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 28 февраля 2018, 08:53

      интересный был бы дуэт Болт-Лукаку ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 28 февраля 2018, 07:50

      Ждем его в Зените

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 февраля 2018, 01:21

      "Да клал я на ваш МЮ"...Болт Усейн....)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 февраля 2018, 01:19

      Новая кричалка....Болт забей болтом)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 февраля 2018, 19:53

      спорт потехоньку сходит с ума.сначала бокс и мма а теперь легкая атлетика и футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 27 февраля 2018, 18:50

      В Зените он заиграет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11