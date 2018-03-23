Болт забил два гола на тренировке дортмундской «Боруссии»

Ямайский спринтер Усэйн Болт поучаствовал в открытой тренировке «Боруссии». Ранее сообщалось, что восьмикратный олимпийский чемпион проходит просмотр в дортмундском клубе.

Отметим, что спортсмен отметился двумя голами. Одни из них был забит головой, другой – с пенальти.

В феврале Болт, заявивший недавно о желании начать карьеру футболиста, подписал контракт с южноамериканским «Мамелоди Сандаунз».

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