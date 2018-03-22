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    Болт проходит просмотр в «Боруссии» Д

    Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт проходит просмотр в дортмундской «Боруссии».

    Завтра ямаец проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и Youtube.

    Напомним, что в феврале Болт подписал контракт с командой из ЮАР и стал профессиональным футболистом.

    Ранее 31-летний ямаец говорил, что хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    22.03.2018 22:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 23 марта 2018, 09:12

      Маркетинг, не более того. Вы серьёзно думаете, что Болт выйдет в матче Бундеслиги? Ха-ха-ха)))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 марта 2018, 06:56

      Тут из серии, что за просмотр денег не берут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 23 марта 2018, 06:56

      Как прошёл... просто как каравелла по зелёным волнам)))) видео зачёт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 марта 2018, 06:26

      Не терпится по ногам получить?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 марта 2018, 01:48

      он не подписывал контракт в юар, этот фейк сто раз уже опровергли. и есть мнение, что все эти сплетни он распускает для рекламы пумы - он всегда как бы намекает, но говорит, что подписывает контракт. про подписание лепят журналисты.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 23:11

      Какой-то футбольно-медийный спектакль...

      5
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 23:08

      Вот так звёзды спорта веселятся на пенсии! Скоро Овечкин в сборной по кёрлингу, смотрите на всех экранах страны)

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 22:59

      подписал контракт с клубом из ЮАР,мечтал играть в клубе из Англии,а просмотр проходит в клубе из Германии!!!
      Пустился во все тяжкие!!!

      5
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Татарин за ЦСКА 23 марта 2018, 00:03

      Скоро, Серёга, он будет в ЦСКА! В пару к Мусе.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 11:55

      не отказались бы мы от него))))

      0
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