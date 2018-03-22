Болт проходит просмотр в «Боруссии» Д

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт проходит просмотр в дортмундской «Боруссии».

Завтра ямаец проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и Youtube.

Напомним, что в феврале Болт подписал контракт с командой из ЮАР и стал профессиональным футболистом.

Ранее 31-летний ямаец говорил, что хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед».