Болт проходит просмотр в «Боруссии» Д

Маркетинг, не более того. Вы серьёзно думаете, что Болт выйдет в матче Бундеслиги? Ха-ха-ха)))))))
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт проходит просмотр в дортмундской «Боруссии».
Завтра ямаец проведет открытую тренировку, которая будет транслироваться в Facebook и Youtube.
Напомним, что в феврале Болт подписал контракт с командой из ЮАР и стал профессиональным футболистом.
Ранее 31-летний ямаец говорил, что хотел бы выступать за «Манчестер Юнайтед».
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— Borussia Dortmund (@BVB) 22 марта 2018 г.