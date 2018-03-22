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    Болт сравнил себя с Месси и сказал, что хотел бы играть за «МЮ»

    Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал информацию о том, что он пройдет просмотр в «Боруссии» Д.

    «Не знаю, чего ожидать от «Боруссии» Д. Я буду стараться, я решительный человек.

    Месси и Роналду? Месси очень талантлив. Я понял, что Роналду оказался там, где он есть, благодаря трудолюбию. Я же родился очень быстрым и талантливым, как Месси.

    Я бы хотел играть за «Манчестер Юнайтед» – посмотреть, куда это приведет. После просмотра я бы мог сказать Моуринью, что могу вот это и вот то», – сказал Болт.

    Напомним, что в феврале Болт подписал контракт с футбольным клубом из ЮАР.

    Источник: Goal.com

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    22.03.2018 20:59
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