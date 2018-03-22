Болт сравнил себя с Месси и сказал, что хотел бы играть за «МЮ»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прокомментировал информацию о том, что он пройдет просмотр в «Боруссии» Д.

«Не знаю, чего ожидать от «Боруссии» Д. Я буду стараться, я решительный человек.

Месси и Роналду? Месси очень талантлив. Я понял, что Роналду оказался там, где он есть, благодаря трудолюбию. Я же родился очень быстрым и талантливым, как Месси.

Я бы хотел играть за «Манчестер Юнайтед» – посмотреть, куда это приведет. После просмотра я бы мог сказать Моуринью, что могу вот это и вот то», – сказал Болт.

Напомним, что в феврале Болт подписал контракт с футбольным клубом из ЮАР.