Фавр на следующей неделе станет главным тренером «Боруссии»

«Боруссия» представит Люсьена Фавра в качестве нового главного тренера, сообщает Sky.

Нынешний тренер «Ниццы» официально войдет в должность на следующей неделе.

60-летний специалист работает с французским клубом с 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом розыгрыше Лиге 1 и находится на седьмой строчке в текущем сезоне.

Швейцарец на протяжении шести лет тренировал команды Бундеслиги: с 2007 по 2009 год – «Герту», в период с 2011 по 2015 – гладбахскую «Боруссию». Прежде в его тренерской карьере были швейцарские «Цюрих», «Серветт», «Ивердон» и «Эшален».

С июля по декабрь 2017 года командой из Дортмунда руководил Петер Бош, которого позже сменил Петер Штегер.

После 33-х туров чемпионата Германии «шмели» занимают третье место в турнирной таблице.