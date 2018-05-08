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    Фавр на следующей неделе станет главным тренером «Боруссии»

    «Боруссия» представит Люсьена Фавра в качестве нового главного тренера, сообщает Sky.

    Нынешний тренер «Ниццы» официально войдет в должность на следующей неделе.

    60-летний специалист работает с французским клубом с 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом розыгрыше Лиге 1 и находится на седьмой строчке в текущем сезоне.

    Швейцарец на протяжении шести лет тренировал команды Бундеслиги: с 2007 по 2009 год – «Герту», в период с 2011 по 2015 – гладбахскую «Боруссию». Прежде в его тренерской карьере были швейцарские «Цюрих», «Серветт», «Ивердон» и «Эшален».

    С июля по декабрь 2017 года командой из Дортмунда руководил Петер Бош, которого позже сменил Петер Штегер.

    После 33-х туров чемпионата Германии «шмели» занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2018 00:55
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 09:29

      Посмотрим что из этого выйдет? Удачи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 8 мая 2018, 06:47

      должен Люсьен наконец-то вдуть Баварию, хотя с Гладбахом и Ройсом в аренде 2 раза вдул

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 мая 2018, 03:47

      В Гладбахе был, теперь Дортмунд.(две Боруссии)

      2
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