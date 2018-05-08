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  • Фавр на следующей неделе станет главным тренером «Боруссии»

Фавр на следующей неделе станет главным тренером «Боруссии»

8 мая 2018, 00:55
3

«Боруссия» представит Люсьена Фавра в качестве нового главного тренера, сообщает Sky.

Нынешний тренер «Ниццы» официально войдет в должность на следующей неделе.

60-летний специалист работает с французским клубом с 2016 года. Под его руководством команда заняла третье место в прошлом розыгрыше Лиге 1 и находится на седьмой строчке в текущем сезоне.

Швейцарец на протяжении шести лет тренировал команды Бундеслиги: с 2007 по 2009 год – «Герту», в период с 2011 по 2015 – гладбахскую «Боруссию». Прежде в его тренерской карьере были швейцарские «Цюрих», «Серветт», «Ивердон» и «Эшален».

С июля по декабрь 2017 года командой из Дортмунда руководил Петер Бош, которого позже сменил Петер Штегер.

После 33-х туров чемпионата Германии «шмели» занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Лига чемпионов Боруссия Д Ницца Швейцария Фавр Люсьен Штегер Петер
Комментарии (3)
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ribavadim
1525740464
В Гладбахе был, теперь Дортмунд.(две Боруссии)
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zabvo9406
1525751258
должен Люсьен наконец-то вдуть Баварию, хотя с Гладбахом и Ройсом в аренде 2 раза вдул
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zigbert
1525760947
Посмотрим что из этого выйдет? Удачи.
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