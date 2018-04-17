Фавр и Розе – фавориты в борьбе за кресло главного тренера дортмундской «Боруссии»

Следующий сезон дортмундская «Боруссия» может начать под руководством нового главного тренера. Боссы клуба активно работает в этом направлении.

Основными кандидатами на пост, который сейчас занимает Петер Штегер, являются Люсьен Фавр, возглавляющий «Ниццу», и Марко Розе, работающий в «Зальцбурге».

Напомним, что текущий сезон дортмундцы начинали под руководством Петера Боша, который был уволен в декабре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Петер Штегер.

После 30-ти туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.