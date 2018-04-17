Фавр и Розе – фавориты в борьбе за кресло главного тренера дортмундской «Боруссии»

Фавр отличныи выриант.
Но можно дать еще шанс Штегеру.
Следующий сезон дортмундская «Боруссия» может начать под руководством нового главного тренера. Боссы клуба активно работает в этом направлении.
Основными кандидатами на пост, который сейчас занимает Петер Штегер, являются Люсьен Фавр, возглавляющий «Ниццу», и Марко Розе, работающий в «Зальцбурге».
Напомним, что текущий сезон дортмундцы начинали под руководством Петера Боша, который был уволен в декабре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Петер Штегер.
После 30-ти туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.