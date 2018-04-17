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    Фавр и Розе – фавориты в борьбе за кресло главного тренера дортмундской «Боруссии»

    Следующий сезон дортмундская «Боруссия» может начать под руководством нового главного тренера. Боссы клуба активно работает в этом направлении.

    Основными кандидатами на пост, который сейчас занимает Петер Штегер, являются Люсьен Фавр, возглавляющий «Ниццу», и Марко Розе, работающий в «Зальцбурге».

    Напомним, что текущий сезон дортмундцы начинали под руководством Петера Боша, который был уволен в декабре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Петер Штегер.

    После 30-ти туров «Боруссия» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Источник: Bild

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    17.04.2018 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 апреля 2018, 08:19

      Фавр отличныи выриант.
      Но можно дать еще шанс Штегеру.

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