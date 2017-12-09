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    • «Боруссия» Д в воскресенье объявит об отставке главного тренера Боша

    «Боруссия» Д в воскресенье объявит об отставке главного тренера Боша

    Руководство дортмундской «Боруссии» решило отправить в отставку главного тренера Петера Боша. На такой шаг «шмели» пошли после матча 16 тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (1:2). Официально об уходе голландца должно быть объявлено в ближайшие часы.

    Команда не побеждает в чемпионате Германии уже восемь игр, находясь в таблице на седьмом месте.

    Бош пришел в «Боруссию» минувшим летом из голландского «Аякса», который вместе со специалистом выходил в финал Лиги Европы.

    «Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть

    Источник: Bild

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    09.12.2017 23:09
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    Комментарии (12)
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    Михаил_Боярский
    1512852134
    Давно пора [2]
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    DOCTOR PENALTY
    1512852492
    Этот вирус пришёл из России - чуть что, сразу увольнять!
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    1bear
    1512853668
    ...назревало давно,а кто заменит–Слуцкий???
    Ответить
    BoltCX
    1512855733
    без голов - это печально. мне нужно было 2((
    Ответить
    ЖОРРО
    1512860300
    Всё верно...настало его время...глядишь с новым тренером наберут снова ход и повоюют в Лиги Европе...))
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    Nerlinger
    1512860854
    Давно у Боруссии не было всё так посредственно
    Ответить
    Tajik-za Zenit
    1512874241
    Его ещё в октябре надо было увольнять
    Ответить
    Wagarti
    1512891033
    Fired!
    Ответить
    McDuff
    1512898615
    надо было сразу Фавра назначать
    Ответить
    ologreds
    1694991765
    numo528663
    Ответить
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