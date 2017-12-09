«Боруссия» Д в воскресенье объявит об отставке главного тренера Боша

Руководство дортмундской «Боруссии» решило отправить в отставку главного тренера Петера Боша. На такой шаг «шмели» пошли после матча 16 тура Бундеслиги против бременского «Вердера» (1:2). Официально об уходе голландца должно быть объявлено в ближайшие часы.

Команда не побеждает в чемпионате Германии уже восемь игр, находясь в таблице на седьмом месте.

Бош пришел в «Боруссию» минувшим летом из голландского «Аякса», который вместе со специалистом выходил в финал Лиги Европы.

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