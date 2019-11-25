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  • Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?

Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?

25 ноября 2019, 20:17
5

Главный тренер «Байера» Петер Бош считает, что полузащитнику «Локомотиву» Алексею Миранчуку будет непросто заиграть в «Ювентусе», если хавбек туда перейдет.

«Алексей Миранчук — очень хороший футболист, здесь не может быть сомнений. Но уровень ли туринцев? Это решать не мне, а тренеру итальянского клуба. «Ювентус» — один из лучших клубов мира. Топ! Большинству футболистов будет сложно заиграть на этом уровне», – отметил Бош.

  • В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
  • Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Италия. Серия А Байер Локомотив Ювентус Миранчук Алексей Бош Петер
Комментарии (5)
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helllacoste
1574706033
Уровень пройден
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Derzkiy1
1574706789
Не уровень даже скамейки
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Dark_Soul
1574709201
Дибала с Костой на скамейке, какой Миранчук, лол))) Скорее всего просто пиарят парня, хорошая работа агента.
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laсotsi
1574721070
Если делаете cтавки -> portal-bet.ru
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Cules2013
1574747651
Бош не стесняется говорить, что думает. Сначала про РПЛ, теперь про Миранчука.
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