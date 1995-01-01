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    Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?

    Главный тренер «Байера» Петер Бош считает, что полузащитнику «Локомотиву» Алексею Миранчуку будет непросто заиграть в «Ювентусе», если хавбек туда перейдет.

    «Алексей Миранчук — очень хороший футболист, здесь не может быть сомнений. Но уровень ли туринцев? Это решать не мне, а тренеру итальянского клуба. «Ювентус» — один из лучших клубов мира. Топ! Большинству футболистов будет сложно заиграть на этом уровне», – отметил Бош.

    • В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
    • Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

    Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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