Бош: «Алексей Миранчук – очень хороший футболист. Но уровень ли «Ювентуса»?

Главный тренер «Байера» Петер Бош считает, что полузащитнику «Локомотиву» Алексею Миранчуку будет непросто заиграть в «Ювентусе», если хавбек туда перейдет.

«Алексей Миранчук — очень хороший футболист, здесь не может быть сомнений. Но уровень ли туринцев? Это решать не мне, а тренеру итальянского клуба. «Ювентус» — один из лучших клубов мира. Топ! Большинству футболистов будет сложно заиграть на этом уровне», – отметил Бош.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».

Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»