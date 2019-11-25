Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, есть ли у него желание поработать в РПЛ после окончания текущего контракта.
«На данный момент я тренер «Байера», надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту.
Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить», – сказал Бош.
- В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
- Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.
Источник: Sport24