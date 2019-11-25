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  • Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

25 ноября 2019, 19:17
4

Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, есть ли у него желание поработать в РПЛ после окончания текущего контракта.

«На данный момент я тренер «Байера», надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту.

Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить», – сказал Бош.

  • В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
  • Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Байер Локомотив Бош Петер
Комментарии (4)
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AZ
1574699664
Именно после руководства этого тренера, началось недавнее зарождение Аякса, которое продолжил тен Хаг. Правда потом у Боша был провал с Дордмундом и щас непонятки с Байером...
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MaxRnD
1574699719
Чо, опять ? Ну, ты эта заходи, если что ..... ))
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Cules2013
1574703039
Будете у нас... кхе...кхе.. на Колыме... тобишь в РПЛ... Уж лучше вы к нам...
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Hektor 84
1574708867
Стадионы построили хорошие, а вот футболистов на них играть не научили
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