Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, есть ли у него желание поработать в РПЛ после окончания текущего контракта.

«На данный момент я тренер «Байера», надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту.

Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить», – сказал Бош.