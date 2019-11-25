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    Бош – о возможной работе в РПЛ: «Надеюсь, победа над «Локомотивом» позволит мне дольше держаться в «Байере»

    Главный тренер «Байера» Петер Бош рассказал, есть ли у него желание поработать в РПЛ после окончания текущего контракта.

    «На данный момент я тренер «Байера», надеюсь, завтрашняя победа мне позволит подольше держаться на своем посту.

    Чемпионат России — сильный, здесь построили хорошие стадионы, но мне пока нечего к этому добавить», – сказал Бош.

    • В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» на выезде встретится с «Локомотивом».
    • Игра состоится на «РЖД Арене» 26 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8819

      Cules2013 15 минут назад

      Будете у нас... кхе...кхе.. на Колыме... тобишь в РПЛ... Уж лучше вы к нам...

      0
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      Рейтинг: +35193

      MaxRnD 1 час назад

      Чо, опять ? Ну, ты эта заходи, если что ..... ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      AZ 1 час назад

      Именно после руководства этого тренера, началось недавнее зарождение Аякса, которое продолжил тен Хаг. Правда потом у Боша был провал с Дордмундом и щас непонятки с Байером...

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