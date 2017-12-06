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    • Бош: «Обамеянг – ужасный игрок. Надеюсь, что он не перейдет в «Реал»

    Бош: «Обамеянг – ужасный игрок. Надеюсь, что он не перейдет в «Реал»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош не считает, что «Реал», с которым его команде предстоит встретиться в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, находится в кризисе.

    «Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас – мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше – три. Это будет важно для нашей уверенности.

    У «Реала» кризис? Нет. Я помню последний наш матч – мы играли здорово, а выиграли – они.

    Не думаю, что «Реал» стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против «Тоттенхэма», но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЕЛ.

    Обамеянг? Это ужасный игрок, очень плохой! Шучу! Надеюсь, что он не перейдет в «Реал». У него есть мастерство, чтобы играть в «Реале», но я надеюсь, что он этого не сделает и останется с нами», – заявил Бош.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2017 09:32
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Бубновский
    1512543011
    ....дортмунд на самом деле не такая богатая команда, что бы не продать обамеянга!...летом уйдет!
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    absent32
    1512544311
    Что-то тут про кризис Реала, а сам кризис навел в Дортмунде. Такой унылой Боруссии давно не видел!!! И поэтому Реал сегодня победит!!!
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    Тraumtanzеr
    1512551229
    Тогда Абуба точно начнет бухать еще сильнее.
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    Михаил Шевченко
    1512553339
    Да ну,это философия руководства клуба найти игрока ноунейма и продать его в Мюнхен...так что в Реал конечно он врятли перейдет
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    Юрэс
    1512555444
    Шутник. ...уев!
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    Стикс1905
    1512556063
    Фраза вырванная из контекста - дешевый прием желтых газет .
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    DeStar
    1512561470
    БД в принципе ничего не нужно в этом матче, хотя может еще апоэл вничью сыграет со шпорами и обойдет бд) реалу в принципе тоже ничего не грозит, на первое они уже не выйдут. Так что будет так себе матч, я бы даже поставил на победу БД, но реал дома не будет сливать матч
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    ologreds
    1694991791
    numo528281
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