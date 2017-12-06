Бош: «Обамеянг – ужасный игрок. Надеюсь, что он не перейдет в «Реал»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош не считает, что «Реал», с которым его команде предстоит встретиться в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов, находится в кризисе.

«Мы сделаем все, чтобы выиграть. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас – мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше – три. Это будет важно для нашей уверенности.

У «Реала» кризис? Нет. Я помню последний наш матч – мы играли здорово, а выиграли – они.

Не думаю, что «Реал» стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против «Тоттенхэма», но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЕЛ.

Обамеянг? Это ужасный игрок, очень плохой! Шучу! Надеюсь, что он не перейдет в «Реал». У него есть мастерство, чтобы играть в «Реале», но я надеюсь, что он этого не сделает и останется с нами», – заявил Бош.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 6 декабря, в 22:45 по московскому времени.