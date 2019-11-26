Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»

Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы довольны результатом. Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили.

«Локомотив» — очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали», – отметил Бош.

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе