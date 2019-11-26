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  • Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»

Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»

26 ноября 2019, 23:34
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Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы довольны результатом. Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили.

«Локомотив» — очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали», – отметил Бош.

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

Источник: Sport24
Лига чемпионов Байер Локомотив Бош Петер
Комментарии (2)
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paracetamol
1574806301
Локо отдарился.
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fhnv
1574870623
Да повезло твоей команде! надеюсь вылетите со свистом весной!
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