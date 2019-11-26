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    Бош: «Если в первой игре «Байер» подарил «Локомотиву» два гола, то сегодня таких ошибок не допускали»

    Главный тренер «Байера» Петер Бош прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы довольны результатом. Хотя первый тайм нам явно не удался: мы не контролировали игру, много ошибались в передачах. Вторым таймом я доволен больше, и в целом, считаю, результат мы заслужили.

    «Локомотив» — очень качественная команда. Но если в первой игре мы подарили им два гола, то сегодня таких ошибок уже не допускали», – отметил Бош.

    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1798

      Борат 15 минут назад

      Всё по делу сказал!

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