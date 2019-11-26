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  • Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

26 ноября 2019, 22:46
188

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 0:2.

Гол в составе немецкого клуба забил полузащитник Свен Бендер. Еще один мяч в свои ворота переправил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

Из-за поражения «Локомотив» потерял математические шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, досрочно заняв итоговое последнее место в группе D.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 11 (в свои ворота); 0:2 – Бендер, 54.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).

«Байер»: Градецки, Венделл, С. Бендер, Та, Ретсос, Диаби, Демирбай (Л. Бендер, 90), Арангис, Бельараби (Аларио, 77), Бэйли (Баумгартлингер, 46), Волланд.

Предупреждения: Хеведес, 43; Игнатьев, 67; Чорлука, 68; Баринов, 83 – Венделл, 77.

Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 4 3 1 0 9:4 +5 10
2. Атлетико М 4 2 1 1 6:4 +2 7
3. Байер 5 2 0 3 5:7 -2 6
4. Локомотив 5 1 0 4 4:9 -5 3

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Локомотив Байер Локомотив Байер
Комментарии (188)
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Из Твери Леха
1574798797
Пока в российском чемпионате не начнут элементарно бегать и делать пасы вперед, можно забыть об успешной игре на евро-арене. Локо с очередным просером всего и вся, ну зато бабки в кармане...
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ЮНик
1574799112
Единственное, в чем наши "топ-топ клубы" превосходят многие настоящие профессиональные европейские клубы, то по незаслуженно получаемому баблу. А по игре... Тьфу!!!
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sevsor
1574799366
В этот раз я как-то и не переживал, наши команды в этом сезоне, да и в прошлом тоже, приучили нас к постоянным поражениям...я так думаю, что всему причиной зарплаты у "футболистов", они маленькие, стадионы плохие...больше я ничего не придумал:-)))
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alp
1574799538
какое днище наш российский футбол....
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ruded
1574799819
давайте будем справедливыми к нашим командам: г**но на своем месте.
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ZENIT84,
1574800601
зато локо стабилен всегда четвёртый)))
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Я - легенда
1574801098
Не читал комментарии, сделанные до меня, и не стану читать комментарии последующие - чтобы не портить своего впечатления. Однако предполагаю, что будет немало мнений типа "Локо проиграл, но выглядел достойно", "Локо вылетел из еврокубков, но этой осенью показал себя хорошо", "Ах, как жаль Локо! Как же жаль, как обидно!". Так вот, сыграли не достойно, не жаль их и не обидно. Надо оставить эти розовые сопли! Сыграли фуёво, моменты свои разбазарили. Если не забивать такие, как на 26-й у Миранчука и, насколько помню, на 85-й у Смолова, если не выигрывать или хотя бы не играть вничью с таким Байером, то рассчитывать на самом деле не на что в Европе. Бесславие продолжается. Вертайтесь в РПЛ и плещитесь в родном болоте. Из Европы вылетели, из Кубка России тоже - можно теперь СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РПЛ ))))
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Karel1977
1574802139
Без всяких оскарблений,Очередной позор от многомиллионных вливаний от всей "команды" Локомотив. P.S. в Петрозаводске(это столица Карелии) единственный садик ж/д для детишек в формате 'часного'.Премии,13,14,зарплата для железнодорожников миф,а эти,играют,на наши деньги,жалуются на что-то, где-то,ТВАРИ!
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Рубинище
1574823064
Локо на своём месте, досрочно. днище-евро футбола. Сёмин для РПЛ только, ничего из прошлого года не вынес, и уже не может. Никакой тренерской мысли. Играли ужасно. А теперь снова в РПЛ, нытье про судейство, еврокубки, топ4.
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TOL47
1574831000
Локо обделался, будем Зенит смотреть, надеюсь что не обосремся как Локо.
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