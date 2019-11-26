Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 0:2.

Гол в составе немецкого клуба забил полузащитник Свен Бендер. Еще один мяч в свои ворота переправил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

Из-за поражения «Локомотив» потерял математические шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, досрочно заняв итоговое последнее место в группе D.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 11 (в свои ворота); 0:2 – Бендер, 54.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).

«Байер»: Градецки, Венделл, С. Бендер, Та, Ретсос, Диаби, Демирбай (Л. Бендер, 90), Арангис, Бельараби (Аларио, 77), Бэйли (Баумгартлингер, 46), Волланд.

Предупреждения: Хеведес, 43; Игнатьев, 67; Чорлука, 68; Баринов, 83 – Венделл, 77.

Группа D И В Н П Мячи Разница Очки 1. Ювентус 4 3 1 0 9:4 +5 10 2. Атлетико М 4 2 1 1 6:4 +2 7 3. Байер 5 2 0 3 5:7 -2 6 4. Локомотив 5 1 0 4 4:9 -5 3

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