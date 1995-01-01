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    Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 0:2.

    Гол в составе немецкого клуба забил полузащитник Свен Бендер. Еще один мяч в свои ворота переправил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

    Из-за поражения «Локомотив» потерял математические шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, досрочно заняв итоговое последнее место в группе D.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 11 (в свои ворота); 0:2 – Бендер, 54.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).

    «Байер»: Градецки, Венделл, С. Бендер, Та, Ретсос, Диаби, Демирбай (Л. Бендер, 90), Арангис, Бельараби (Аларио, 77), Бэйли (Баумгартлингер, 46), Волланд.

    Предупреждения: Хеведес, 43; Игнатьев, 67; Чорлука, 68; Баринов, 83 – Венделл, 77.

    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 4 3 1 0 9:4 +5 10
    2. Атлетико М 4 2 1 1 6:4 +2 7
    3. Байер 5 2 0 3 5:7 -2 6
    4. Локомотив 5 1 0 4 4:9 -5 3

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:46
    Комментарии97
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      Рейтинг: +17

      ImpNaz.com 3 минуты назад

      Палыч ******** тренер, но не для Локо!

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      Рейтинг: +17

      ImpNaz.com 5 минут назад

      Урааааааа!

      0
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      Рейтинг: +863

      Я - легенда 6 минут назад

      Не читал комментарии, сделанные до меня, и не стану читать комментарии последующие - чтобы не портить своего впечатления. Однако предполагаю, что будет немало мнений типа "Локо проиграл, но выглядел достойно", "Локо вылетел из еврокубков, но этой осенью показал себя хорошо", "Ах, как жаль Локо! Как же жаль, как обидно!".

      Так вот, сыграли не достойно, не жаль их и не обидно. Надо оставить эти розовые сопли! Сыграли фуёво, моменты свои разбазарили. Если не забивать такие, как на 26-й у Миранчука и, насколько помню, на 85-й у Смолова, если не выигрывать или хотя бы не играть вничью с таким Байером, то рассчитывать на самом деле не на что в Европе. Бесславие продолжается. Вертайтесь в РПЛ и плещитесь в родном болоте. Из Европы вылетели, из Кубка России тоже - можно теперь СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РПЛ ))))

      1
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      Рейтинг: +1524

      Бухбух 7 минут назад

      Российские клубы в последние годы в группе ЛЧ считаются самым желанным соперником для всех участников. Причем не только для клубов из ТОП-5.

      3
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      Рейтинг: -89

      DonBaton II 9 минут назад

      Они заняли законное и заслуженное место,хотя это сразу можно было место дать при старте

      1
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      Рейтинг: +692

      ZENIT84, 14 минут назад

      зато локо стабилен всегда четвёртый)))

      1
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      Рейтинг: +1132

      ААМ 24 минуты назад

      С такой игрой Миранчуку в Европе делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +2871

      Fan Loko mik 24 минуты назад

      Сброд ДЕБИЛОВ!!! Одна надежда только на Мариу ну и на Фарика. Вот это действительно ПРОФИ!!! Пока Мариу играл, всё было нормально, стоило уйти и даже пас нормальный некому отдать. Крыховяк тоже только для РПЛ и годиться! С другой стороны, хорошо, что весной останемся только в одном турнире. На два фронта всё равно не тянем. А там глядишь хватит ума выкупить Мариу и может быть продать наконец то ВЕЛИКИХ миранчуков, разогнать всех дедов (чорлуку, хёведеса, эдера, игнатьева, смола туда же) и приобрести хотя бы ещё одного игрока уровня Мариу, а лучше двух!!!!

      1
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      Рейтинг: +2871

      Fan Loko mik > Fan Loko mik 23 минуты назад

      Да и ОБЯЗАТЕЛЬНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО вытурить всех воротчиков, ВСЕХ ТРЁХ, ВСЕХ НА.УЙ!!!!

      1
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      Рейтинг: +170

      житель СПб 26 минут назад

      А мне очень обидно, обидно за Локомотив! Результат не по игре в целом. Как они начали! Просто восторг. К 15-20 минуте могли вести примерно 2-0. Не повезло... Да и судья в это "не повезло" тоже приложился. Чего только стоит "не замеченный " фол в начале матча на игроке Локомотива при входе в штрафную... Или - установленный судьей факт имитации контакта со стороны игрока Байера при якобы столкновении с Гильерме (кот, кстати, не первый уже матч играет хуже других игроков команды...). Где эти две явные желтые карточки? А дальше не повезло и - скуксились, утратили задор. Не хватило морально-психологических качеств. Но вообще - молодцы. Показали, что играть умеют. А над результатами надо работать - не только в российском чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +1798

      Борат 26 минут назад

      Просто палыч решил сосредоточиться на чемпионате)))
      Выйти в лигу чемпионов, чтобы вылететь! Вот умора!

      -2
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