Лига чемпионов. «Локомотив» проиграл «Байеру» и досрочно занял последнее место в группе

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Байеру» со счетом 0:2.
Гол в составе немецкого клуба забил полузащитник Свен Бендер. Еще один мяч в свои ворота переправил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.
Из-за поражения «Локомотив» потерял математические шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, досрочно заняв итоговое последнее место в группе D.
Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур
Локомотив (Россия) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Жемалетдинов, 11 (в свои ворота); 0:2 – Бендер, 54.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 77).
«Байер»: Градецки, Венделл, С. Бендер, Та, Ретсос, Диаби, Демирбай (Л. Бендер, 90), Арангис, Бельараби (Аларио, 77), Бэйли (Баумгартлингер, 46), Волланд.
Предупреждения: Хеведес, 43; Игнатьев, 67; Чорлука, 68; Баринов, 83 – Венделл, 77.
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9:4
|+5
|10
|2.
|Атлетико М
|4
|2
|1
|1
|6:4
|+2
|7
|3.
|Байер
|5
|2
|0
|3
|5:7
|-2
|6
|4.
|Локомотив
|5
|1
|0
|4
|4:9
|-5
|3