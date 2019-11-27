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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Локомотив - Байер

26.11.2019, Вторник, 20:55 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 5 тур Локомотив - Байер
Лига чемпионов (2019/2020), группа D
1 тур
18 сентября, среда 22:00 Байер 1:2 Локомотив
Товарищеские матчи 2014

22 июля, вторник 19:15 Байер 3:1 Локомотив
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 6 5 1 0 12:4 +8 16
2. Атлетико М 6 3 1 2 8:5 +3 10
3. Байер 6 2 0 4 5:9 -4 6
4. Локомотив 6 1 0 5 4:11 -7 3
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    Рейтинг: +204

    Juic 26 ноября 2019, 23:13

    Ох... Купите уже нападающего, а, ЮрьПалыч?!

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 26 ноября 2019, 22:56

    Смолов дно.........как и Биба с Бобой

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 ноября 2019, 22:49

    обидно и досадно...

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    Рейтинг: +72

    ЧЕНС 26 ноября 2019, 22:48

    Только с Тамбовом могут играть и то еле отскочили ган..ны.

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    Рейтинг: +585

    ProstoPolzovatel 26 ноября 2019, 22:46

    В таких принципиальных играх первый гол играет ключевое значение...Забей Локо в первых атаках и Байер мог бы запаниковать...Получается напророчила студия перед матчем, когда Булыкин сказал, что удача при реализации может и помочь...Только вот не тем помогла

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 26 ноября 2019, 22:43

    Эхх... Казалось забивай Эдер 100%-ый шанс и Смолов замкни прострел - забивай с метра, была б ничья

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    Рейтинг: +304

    Victor.Vings 26 ноября 2019, 22:41

    Кооондомыыы! Пид.....сы!!!!! Устали Все уже смотреть на эти мучения наших в еврокубках. Могли же достойно играть 05 - 07 года, сейчас все просрали :((

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец > Victor.Vings 26 ноября 2019, 22:47

    все Лимит конченый, наши кривоногие не хотят играть, им деньги подавай из-за паспорта!

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    Рейтинг: +565

    Damir07 26 ноября 2019, 22:39

    Народ это означает что через год у нас в лч будет не 3 первые команды а 2 только так как Португалия нас обогнала на целый бал даже больше так что поздравляю!!!! Потом не говорите что у нас футбол все выше и выше поднимаеться у нас только бабки умеют зарабатывать и все

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    Рейтинг: +585

    ProstoPolzovatel > Damir07 26 ноября 2019, 22:49

    А смысл их считать?...Сколько раз у нас было, когда команда ударно проводит весну, закрепляется в зоне еврокубков, а к осени сама на себя не похожа...Вот и получаем счета вроде 0:5 и по 4-5 проигранных матчей в группе или вообще не выход в групповую...

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 26 ноября 2019, 22:36

    В очередной раз доказано. Нет у нас команд способных играть в лиге чемпионов. Да и в лиге Европы то же самое. Боялись что португальцы нас в рейтинге обгонят, не будет третьей команды в лиге чемпионов. Так зачем нам третья? То одна или две обсиРАлись, а теперь три. Привет лимит

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    Рейтинг: +535

    Aleksey! 26 ноября 2019, 22:30

    Как можно провести первый тайм отлично, а на второй еле выползти

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