Локомотив - Байер

Ох... Купите уже нападающего, а, ЮрьПалыч?!
|1 тур
|18 сентября, среда
|22:00
|Байер
|1:2
|Локомотив
|Группа D
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|6
|5
|1
|0
|12:4
|+8
|16
|2.
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|8:5
|+3
|10
|3.
|Байер
|6
|2
|0
|4
|5:9
|-4
|6
|4.
|Локомотив
|6
|1
|0
|5
|4:11
|-7
|3
Ох... Купите уже нападающего, а, ЮрьПалыч?!
Смолов дно.........как и Биба с Бобой
обидно и досадно...
В таких принципиальных играх первый гол играет ключевое значение...Забей Локо в первых атаках и Байер мог бы запаниковать...Получается напророчила студия перед матчем, когда Булыкин сказал, что удача при реализации может и помочь...Только вот не тем помогла
Эхх... Казалось забивай Эдер 100%-ый шанс и Смолов замкни прострел - забивай с метра, была б ничья
Кооондомыыы! Пид.....сы!!!!! Устали Все уже смотреть на эти мучения наших в еврокубках. Могли же достойно играть 05 - 07 года, сейчас все просрали :((
все Лимит конченый, наши кривоногие не хотят играть, им деньги подавай из-за паспорта!
Народ это означает что через год у нас в лч будет не 3 первые команды а 2 только так как Португалия нас обогнала на целый бал даже больше так что поздравляю!!!! Потом не говорите что у нас футбол все выше и выше поднимаеться у нас только бабки умеют зарабатывать и все
А смысл их считать?...Сколько раз у нас было, когда команда ударно проводит весну, закрепляется в зоне еврокубков, а к осени сама на себя не похожа...Вот и получаем счета вроде 0:5 и по 4-5 проигранных матчей в группе или вообще не выход в групповую...
В очередной раз доказано. Нет у нас команд способных играть в лиге чемпионов. Да и в лиге Европы то же самое. Боялись что португальцы нас в рейтинге обгонят, не будет третьей команды в лиге чемпионов. Так зачем нам третья? То одна или две обсиРАлись, а теперь три. Привет лимит