Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Надеюсь, этот трансфер состоится. Но это зависит не от меня. Неизвестно, удастся ли «Лиону» убедить «Зенит» отпустить Азмуна в ближайшие недели», – сказал Бош.

Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.