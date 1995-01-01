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    Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»

    Главный тренер «Лиона» Петер Бош ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    «Надеюсь, этот трансфер состоится. Но это зависит не от меня. Неизвестно, удастся ли «Лиону» убедить «Зенит» отпустить Азмуна в ближайшие недели», – сказал Бош.

    Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

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    Источник: Foot Mercato

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