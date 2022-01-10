Тренер «Лиона» Бош – об Азмуне: «Надеюсь, этот трансфер состоится»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Надеюсь, этот трансфер состоится. Но это зависит не от меня. Неизвестно, удастся ли «Лиону» убедить «Зенит» отпустить Азмуна в ближайшие недели», – сказал Бош.
Сообщалось, что «Лион» предложил за иранца 3 миллиона евро, а «Зенит» требует в полтора раза больше.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato