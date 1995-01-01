«Лион» предложил 3 миллиона за Азмуна. «Зенит» отказался и хочет больше

«Лион» хочет купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

Французский клуб предложил за форварда 3 миллиона евро, но получил от петербуржцев отказ. «Зенит» рассчитывает получить большую сумму за иранца.