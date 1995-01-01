"Скорэй нэбо упадёт на( на слияние двух рек Роны и Соны, которое находится на высоте 174 метров над уровнем моря и над которым возвышаются три холма: Фурвьер (299 м), Круа-Русс (250 м) ,чэм русские пойдут в жалкий Лион(я его душу мотал) ,за жалкие три ляма.."(С)Сердар-паша.21век н.э.
«Лион» хочет купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.
Французский клуб предложил за форварда 3 миллиона евро, но получил от петербуржцев отказ. «Зенит» рассчитывает получить большую сумму за иранца.
- Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
- В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.