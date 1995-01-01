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    «Лион» предложил 3 миллиона за Азмуна. «Зенит» отказался и хочет больше

    «Лион» хочет купить нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно.

    Французский клуб предложил за форварда 3 миллиона евро, но получил от петербуржцев отказ. «Зенит» рассчитывает получить большую сумму за иранца.

    • Ранее сообщалось, что на Азмуна также претендует «Ньюкасл».
    • В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 18:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3666

      Блямба 44 секунды назад

      "Скорэй нэбо упадёт на( на слияние двух рек Роны и Соны, которое находится на высоте 174 метров над уровнем моря и над которым возвышаются три холма: Фурвьер (299 м), Круа-Русс (250 м) ,чэм русские пойдут в жалкий Лион(я его душу мотал) ,за жалкие три ляма.."(С)Сердар-паша.21век н.э.

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      Рейтинг: +12165

      Barmaleushka 8 минут назад

      Пусть Кокорина берут, он даже дешевше обойдётся .

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      Рейтинг: +6987

      серега кашин 13 минут назад

      больше вряд ли дадут

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      Рейтинг: +15245

      paracetamol 22 минуты назад

      Правильно, пусть 30 лямов гонят!

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      Рейтинг: +56

      Баба Дуня 22 минуты назад

      Для бомжатни что 3 что 30 не деньги
      Тем более не свои
      Будет иранец с дзюбой в газпроме ваньку валять)))

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      Рейтинг: +15245

      paracetamol > Баба Дуня 21 минуту назад

      Ротом не пукай, Баба Дуня!

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