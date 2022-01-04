«Ньюкасл» хочет перехватить Азмуна у «Лиона» и готов заплатить «Зениту» 3 миллиона

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб намерен перехватить 27-летнего иранца у «Лиона», который не готов заплатить «Зениту» 3 миллиона фунтов.
«Ньюкасл» хочет усилить атаку на фоне травмы Каллума Уилсона и готов удовлетворить финансовые запросы «Зенита».
- «Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)
Источник: Daily Mail