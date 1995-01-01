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    «Ньюкасл» хочет перехватить Азмуна у «Лиона» и готов заплатить «Зениту» 3 миллиона

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.

    По информации источника, английский клуб намерен перехватить 27-летнего иранца у «Лиона», который не готов заплатить «Зениту» 3 миллиона фунтов.

    «Ньюкасл» хочет усилить атаку на фоне травмы Каллума Уилсона и готов удовлетворить финансовые запросы «Зенита».

    • «Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: Daily Mail

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