«Ньюкасл» хочет перехватить Азмуна у «Лиона» и готов заплатить «Зениту» 3 миллиона

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ньюкасл», сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб намерен перехватить 27-летнего иранца у «Лиона», который не готов заплатить «Зениту» 3 миллиона фунтов.

«Ньюкасл» хочет усилить атаку на фоне травмы Каллума Уилсона и готов удовлетворить финансовые запросы «Зенита».

«Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.

В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)