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    Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

    «Лион» все-таки купит в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    Окружение иранца уверено в его переходе во французский клуб во время зимнего трансферного окна.

    Сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по форварду до 4 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Набиля Джеллита

    Журналист France Football. Аудитория в твиттере - почти 350 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3544

      Питерский князь 15 минут назад

      Ну а нам и Коутиеью можно.
      И так сойдёт.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +5228

      Semenycch 1 час назад

      Азмун вне сомнений уедет в Европу. Когда, зимой или летом? Все зависит от нюансов трехсторонних переговоров. Остается только читать заметки. Эта заметка ложь? Трудно сказать. Если действительно переход в Европу Азмуна в январе близок, то тогда переход Сергеева или Пиняева в Зенит оправдан.

      1
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      ...
      Рейтинг: +13377

      ilichkadr > Semenycch 32 минуты назад

      По Пиняеву разговора не было. Переход Сергеева объявят на следующей неделе.

      0
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      Рейтинг: +5228

      Semenycch > ilichkadr 6 минут назад

      Читай не только этот сайт!

      0
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      Рейтинг: +55761

      portero 1 час назад

      окружение подарило Медведеву нефтяную вышку??? Откуда нщё уверенность может быть....

      0
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      Рейтинг: +4000

      ySS 1 час назад

      Нет видимого смысла в переходе Сердара зимой куда-то не в топ клуб.
      Получит по полной гаспромовское бабло, летом бесплатно и с хорошими подъёмными
      перейдёт.
      Да и замены ему в команде нет, а ситуация в чемпе не сладкая)

      1
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      Рейтинг: +51

      Дубина 1 час назад

      А ему это надо? Гыгыгы С наступающим Степан!

      А ты думаешь ему ваш ЧР нужен??? бабло ему газпромо-народное интересует в Российском без истории клубишке,которые люди узнали про его существование 15 лет назад поди.))))

      0
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      Рейтинг: +2170

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Для Азмуна это шаг назад. С Лионом у него трофеев не будет. А ему это надо? Гыгыгы

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      Рейтинг: +827

      Форвард 79 > ПалкоВводецъ 1 час назад

      А в Зените какие трофеи? Пожизненный чемпион России.
      В Лионе у него хоть шанс есть выйграть ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +1210

      ZENIT-59 > ПалкоВводецъ 40 минут назад

      А разве Лион может претендовать на этот трофей?! Сильно сомневаюсь. Другое дело через Францию попасть в более сильный чемпионат.Если всё - же Сердар уйдёт, то не бесплатно.А захочет ли сам? Выступление в плей -off поднимет его рейтинг и возможное приглашение в более сильный клуб

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      Рейтинг: +15536

      Garrincha58 > Форвард 79 30 минут назад

      ЛЕ ??? навряд ли тем более сейчас эта Лига стала престижней и там конкуренция почти такая же как и в ЛЧ особенно на последних стадиях а Лион пока не тянет

      0
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      Рейтинг: +51

      Дубина 2 часа назад

      Зае-ли уже про игрочишку писать одно и тоже) Чи не футболист? У нас таких как дружок рукаку полный чемпионат!
      Больше новостей про бомжарню больше))))

      0
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      Рейтинг: +3921

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Какие наглые французы. Зениту надо срочно продать иранца какому-нибудь другому клубу хотя бы за 15 миллионов евро.

      2
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      Рейтинг: +6203

      mamba9090909 > Бомбардиръ 52 минуты назад

      4 млн., это красная цена. 30 июня контракт заканчивается и тот же Лион может подписать Азмуна бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +3921

      Бомбардиръ > mamba9090909 35 минут назад

      До лета ещё далеко. А вот, во время зимнего трансферного окна есть возможность продать игрока.

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      Рейтинг: +15536

      Garrincha58 > Бомбардиръ 28 минут назад

      а смысл? чтобы проиграть ЧР и приобрести 3-4 ляма для Газпрома это вообще ничто

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      Рейтинг: +6203

      mamba9090909 > Бомбардиръ 16 минут назад

      Да кто жеи его купит за 15 млн., зная что через полгода он будет свободным агентом.

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      Рейтинг: +3921

      Бомбардиръ > mamba9090909 8 секунд назад

      Уже богатый Ньюкасл вроде интересовался Азмуном, или можно тупо продать его каким-нибудь арабам. А когда он станет свободным агентом, то будет уже в расположении Лиона, поэтому зимой есть шанс перехватить этого напа.

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