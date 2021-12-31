Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

«Лион» все-таки купит в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Окружение иранца уверено в его переходе во французский клуб во время зимнего трансферного окна.
Сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по форварду до 4 миллионов евро.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Набиля Джеллита
Журналист France Football. Аудитория в твиттере - почти 350 тысяч подписчиков.