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  • Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

31 декабря 2021, 12:44
17

«Лион» все-таки купит в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Окружение иранца уверено в его переходе во французский клуб во время зимнего трансферного окна.

Сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по форварду до 4 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: твиттер Набиля Джеллита

Журналист France Football. Аудитория в твиттере - почти 350 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (17)
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ySS
1640946726
Нет видимого смысла в переходе Сердара зимой куда-то не в топ клуб. Получит по полной гаспромовское бабло, летом бесплатно и с хорошими подъёмными перейдёт. Да и замены ему в команде нет, а ситуация в чемпе не сладкая)
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portero
1640946995
окружение подарило Медведеву нефтяную вышку??? Откуда нщё уверенность может быть....
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Вомбат
1640957898
Во-первых, Зенит с самого начала озвучил минимальную сумму - дешевле 7 млн евро Азмуна не продадут. Поэтому агент Азмуна (А. Пелегатти) возможность продажи своего клиента в Лион две недели назад оценил как очень низкую. Во-вторых, сам Азмун, очередной раз отказавшись перезаключать контракт с Зенитом, сказал, что хочет сыграть весной в ЛЕ за Зенит. Всем понятно, что за этим стоит желание получть подъемные, которые полагаются свободному агенту. Так что очень удивлюсь, если Азмуна нынче продадут. В мифическое "окружение иранца" я не верю. Девушка у него иранка, родители тем более, доверенное лицо одно -- Бердыев. Никто из этих четверых не будет в нынешней ситуации общаться с журналистами. Так что слухи эти высосаны из пальца.
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DOCTOR PENALTY
1640958291
Коллеги, с Новым годом! Вам здоровья, вашим командам удачных приобретений и побед.
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Борисыч1
1640961224
В любом случае беречься от травм он должен, если останется. Так что толку от него в Зените не будет, пусть Сергеев опу рвёт.
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Hektor 84
1641157770
Побег из бомжатни
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