Окружение уверено в зимнем переходе Азмуна в «Лион» (Набиль Джеллит)

«Лион» все-таки купит в январе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Окружение иранца уверено в его переходе во французский клуб во время зимнего трансферного окна.

Сообщалось, что «Лион» увеличил предложение по форварду до 4 миллионов евро.